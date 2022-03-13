BM Dünya Gıda Programı: Yemen'de açlıkla mücadele için finansman bulunmalı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Yemen'de açlıkla mücadele için finansman bulunması çağrısı yaptı.

WFP'nin sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'de artan şiddet ve kötüleşen ekonomik durumunun milyonlarca kişiyi kıtlığın eşiğine getirdiği belirtildi.

Yemenli ailelerin gerekenden çok daha az yiyecek tüketebildiği kaydedilen açıklamada, "Yardımların azalması nedeniyle milyonlarca kişinin açlığa düşmesini önlemek için daha fazla kaynak talep ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

WFP, 22 Aralık 2021'de, finansman eksikliği nedeniyle Ocak 2022'den itibaren Yemen'e sunulan gıda yardımlarının azaltılacağını duyurmuştu.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) da 11 Mart'ta, Yemen'de acil önlem alınmazsa milyonlarca kişinin açlıkla karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.

UNICEF'in açıklamasında, "Yemen'deki çocuklar, gıda eksikliğinden değil ailelerinin yiyecek alacak parası olmadığı için açlıktan kıvranıyor. Acil bir şekilde harekete geçilmezse milyonlar açlığa sürüklenebilir." ifadelerine yer verilmişti.

Yemen'deki iç savaş ve insani kriz

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

BM raporlarına göre savaşın patlak vermesinden 2021'in sonuna kadar Yemen'deki savaş doğrudan ve dolaylı olarak 377 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı.

Dünyanın en fakir ülkeleri arasında yer alan Yemen'de iç savaş nedeniyle büyüyen insani kriz ise korkunç boyutlara ulaştı.