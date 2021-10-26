BM Dünya Gıda Programı Direktörü: Elon Musk'ın servetinin %2'si dünyadaki açlığı çözebilir

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı Direktörü David Beasley, dünyanın en zengin insanlarının, net değerlerinin sadece bir kısmı ile dünyadaki açlık problemini çözebileceklerini söyledi.

Beasley, özellikle dünyanın en zengin iki insanı Jeff Bezos ve Elon Musk'a seslenerek milyarderlerden bir seferlik harekete geçmelerini talep etti. CNN'de yayınlanan röportajda, Direktör, "Eğer onlara ulaşamazsak, kelimenin tam anlamıyla ölecek olan 42 milyon insana yardım etmek için 6 milyar dolar gerekiyor" diye ekledi.

ABD'li milyarderlerin net değeri, pandeminin başından beri iki katına çıktı

Bloomberg'e göre Tesla CEO'su Musk'ın net değeri yaklaşık 289 milyar dolar, yani Beasley Musk’ın servetinin sadece yüzde 2'sini bağışlamasını istiyor. ABD'li milyarderlerin net değeri, pandeminin başından bu yana neredeyse iki katına çıktı. “Politika Araştırmaları Enstitüsü” (Institute for Policy Studies) ve “Amerikalılar Vergi Adaleti” (Americans for Tax Fairness) derneklerine göre Ekim ayında milyarderlerin net değeri 5,04 trilyon dolara ulaştı.

Afganistan'da 23 milyon insan açlık yaşayabilir

Beasley, iklim değişikliği ve Covid-19 salgını gibi çeşitli krizlerin üst üste gelmesinin birçok ülke için kıtlık anlamına geleceğini söyledi.

Dünya Gıda Programı'nın Pazartesi günü yayınladığı bir rapora göre, Afganistan nüfusunun yarısı (22,8 milyon) kıtlıkla karşı karşıya. Raporda, yaygın işsizlik ve likidite krizi sebebiyle ülkenin insani bir krizin eşiğine geldiği ve beş yaşın altındaki 3,2 milyon çocuğun risk altında olduğu belirtiliyor.