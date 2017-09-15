BM: Dünya genelinde 815 milyon kişi açlık çekiyor

Dünya genelinde açlık çekenlerin sayısı yeniden artmaya başladı. Birleşmiş Milletler'in (BM) verilerine göre, dünya genelindeki çatışmalar ve iklim değişikliği yüz milyonlarca kişinin yetersiz beslenmesine yol açıyor. Uzmanlar, dünya nüfusunun yüzde 11'inin açlık çektiğine dikkat çekti.

Birleşmiş Milletler bünyesindeki Gıda ve Tarım Örgütü, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu, Çocuklara Yardım Fonu ve Dünya Sağlık Örgütü'nün ortak çalışmaları sonucu olarak yayımlanan Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu 2017 Raporu'na göre, 2016 yılında dünya genelinde yaklaşık 815 milyon kişi çatışmalar ve iklim değişikliğinin yol açtığı doğal afetler nedeniyle yetersiz beslendi.

Rapor, geçen yıl dünya genelinde açlık çeken insanların sayısının artışta olduğunu ortaya koydu. Zira 2015 yılına göre yetersiz beslenme nedeniyle açlık çekenlere 38 milyon kişi daha eklendi.

2015 yılında dünya genelinde 777 milyon kişi yetersiz besleniyordu. Raporda, bu oranın 2000 yılında ise yaklaşık 900 milyon olduğuna yer verildi.

“155 milyon çocuk gelişemiyor”

Raporda, 2005 yılından 2016 yılına kadar yetersiz beslenen çocukların oranının yüzde 30'dan yüzde 23'e düşürülebildiği belirtilse de, dünya genelinde beş yaş altı 155 milyon çocuğun yetersiz beslenme nedeniyle yaşlarına uygun gelişemediklerine dikkat çekildi.

Yetersiz beslenme nedeniyle açlık çeken çocukların yanı sıra 41 milyon çocuğun da aşırı kilolu olduğu ve bunun da önemli bir sorun olduğu vurgulandı.

Açlık yaşanan ülkelerin başında yıllardır iç savaşın sürdüğü Güney Sudan geliyor. İslamcı Boko Haram örgütünün eylemlerinin sürdüğü Nijerya'nın kuzeyi ve yine iç savaşın sürdüğü ve halihazırda kolera salgının olduğu Yemen de yetersiz beslenmenin en yoğun olduğu ülkeler olarak gösteriliyor.

Birleşmiş Milletler uzmanları açlıkla mücadelede 2030 yılına kadar belirlenen hedefin ancak barış ve istikrarın sağlanmasıyla mümkün olacağı uyarısında bulundu.

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DW/epd/KNA/GA/BÖ