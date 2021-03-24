BM: Dünya genelinde 34 milyon insan açlıktan ölmenin eşiğinde

Birleşmiş Milletler, gelecek aylarda 20’den fazla ülkede akut açlık sorununun ortaya çıkacağı uyarısını yaptı. Yapılan bir çalışma, dünya genelinde 34 milyon insanın "açlıktan ölmek üzere" olduğunu gösterdi.

The Guardian’da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Organizasyonu (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP), açlık sorununun görüldüğü ülkelerle ilgili bir rapor hazırladı.

Rapor, Yemen ve Güney Sudan’da çok sayıda ailenin şimdiden açlığın ortasında olduğunu ortaya koydu. Rapora göre, dünya genelinde 34 milyon insan şu an akut açlığın “acil durum” seviyesinde yani “açlıktan ölmekten bir adım ötede” yaşamaya çalışıyor.

FAO Genel Direktörü Qu Dongyu, “Çekilen acının büyüklüğü alarm veriyor. Hemen harekete geçmek, hayatları kurtarmak için hızlı davranmak hepimizin görevi” dedi.

Rapor, Kuzey Nijerya, Yemen ve Güney Sudan’da akut açlık seviyesinin “felaket” boyutunda olduğunu gösterdi. Raporda, açlık yaşanan bölgelerin pek çoğu Afrika kıtasında görülürken Afganistan, Suriye, Lübnan, Haiti ve Karayipler de listede yer aldı.

Qu, “Pek çok bölgede ekim sezonu başladı. Hızlıca hareket ederek yerel gıda üretimini korumalı, dengeye almalı ve mümkünse yükseltmeliyiz” dedi.

Dünya Gıda Programı genel direktörü David Beasley ise “Gözümüzün önünde bir felaket görüyoruz. Çatışmalarla başlayan açlık, pandemi ve iklim şoklarıyla büyüdü ve şimdi milyonlarca ailenin kapısını çalıyor” dedi.

Hazırlanan rapora göre milyonlarca aileyi açlıktan kurtarmanın yolu mücadele, zor durumda topluluklara daha çok erişim ve bağıştan geçiyor.