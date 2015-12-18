BM: Dünya çapında 60 milyon kişi evinden oldu



Tahminlere göre dünya çapında her 122 kişiden biri ya mülteci ya bir ülkeye sığınma başvurusu yaptı ya da evini terk ederek yollara düşmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sığınmacı sayısında alarm sinyalleri veren bir artış olduğunu, 2015 yılı itibarıyla sığınmacı sayısında negatif bir rekor beklendiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Cenevre’de yaptığı açıklamada, dünya çapında ülkelerini terk eden, evsiz barksız kalanların sayısının ilk kez 60 milyon sınırını aştığı bildirildi. 2014 yılında sığınmacıların toplam sayısı yaklaşık 59.5 milyon olarak belirlenmişti.

Dünya çapında çok sayıda silahlı çatışmaların ve savaşların, özellikle de Suriye’de ya da Güney Sudan’daki savaşın çok büyük ölçülerde sefalet ve acılara sebep olduğu ve daha ilk aylarda yüzbinlerce kişinin ülkelerini terk etmek zorunda kaldıkları bildiriliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin görevden ayrılacak olan başkanı Antonio Guterres, “her şeylerini kaybetmiş olan bu insanların hoşgörü, merhamet ve dayanışmaya ihtiyaçları bulunduğunu” vurguladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 2015 yılının ilk altı ayına ilişkin mülteci sayılarını dünya kamuoyuna açıkladı. Bu temel üzerinde 2015 yılının geneline ilişkin tahminî rakamlara ulaşılabiliyor.