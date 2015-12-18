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Dünya
Deutsche Welle

BM: Dünya çapında 60 milyon kişi evinden oldu

Dünya çapında daha önce hiç olmadığı kadar çok sayıda mülteci olduğu saptandı. Birleşmiş Milletler'in tahminine göre savaş ve şiddetten kaçan 60 milyondan fazla insan bulunuyor.

18 Aralık 2015 18:32


Tahminlere göre dünya çapında her 122 kişiden biri ya mülteci ya bir ülkeye sığınma başvurusu yaptı ya da evini terk ederek yollara düşmek zorunda kaldı. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) sığınmacı sayısında alarm sinyalleri veren bir artış olduğunu, 2015 yılı itibarıyla sığınmacı sayısında negatif bir rekor beklendiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin (UNHCR) Cenevre’de yaptığı açıklamada, dünya çapında ülkelerini terk eden, evsiz barksız kalanların sayısının ilk kez 60 milyon sınırını aştığı bildirildi. 2014 yılında sığınmacıların toplam sayısı yaklaşık 59.5 milyon olarak belirlenmişti.

Dünya çapında çok sayıda silahlı çatışmaların ve savaşların, özellikle de Suriye’de ya da Güney Sudan’daki savaşın çok büyük ölçülerde sefalet ve acılara sebep olduğu ve daha ilk aylarda yüzbinlerce kişinin ülkelerini terk etmek zorunda kaldıkları bildiriliyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin görevden ayrılacak olan başkanı Antonio Guterres, “her şeylerini kaybetmiş olan bu insanların hoşgörü, merhamet ve dayanışmaya ihtiyaçları bulunduğunu” vurguladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) 2015 yılının ilk altı ayına ilişkin mülteci sayılarını dünya kamuoyuna açıkladı. Bu temel üzerinde 2015 yılının geneline ilişkin tahminî rakamlara ulaşılabiliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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