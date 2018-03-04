BM: Doğu Guta'daki müşterek suç kabul edilemez

BM'nin Cenevre'deki merkezinden yapılan açıklamada, Suriye ordusunun kuşatması altındaki Doğu Guta'da bombardımanın devam ettiği ve şiddettin giderek tırmandığı vurgulandı. Bölgeye insani yardımların ulaştırılmasından sorumlu Birleşmiş Milletler'in (BM) Suriye'deki İnsani Yardım Koordinatörü Panos Moumtzis, "Acil ateşkes yerine saldırılar daha da şiddetlendi" dedi. BM Doğu Guta'da Şubat ayı ortasından bu yana neredeyse 600 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin kişinin de yaralandığını açıkladı.

Öte yandan muhaliflerin kontrolündeki Doğu Guta'nın bazı bölgelerinin Suriye ordusunun kontrolüne geçtiği duyuruldu. Muhalifler Devlet Başkanı Beşar Esad'a bağlı rejim güçlerinin bölgenin yüzde 10'unu ele geçirdiğini haber verdi.

400 bin sivil abluka altında

Suriye rejim güçlerinin Rusya'nın da desteğiyle havadan ve karadan saldırıları devam ettiği Doğu Guta'da 400 bin dolayında sivil mahsur durumda.

Rusya'nın başlattığı günlük 5 saatlik ateşkes uygulamasına uyulmadığı gelen haberler arasında. Bölgeden sivillerin tahliyesi planlanan biçimde yapılamadığı gibi, çatışmaların devam ettiği bölgeye acil yardımlar da ulaştırılamıyor.

BM Koordinatörü Panos Moumtzis, "bölgede açlık vakalarının arttığını ayrıca hastanelere yönelik bombardımanın da arttığına dair haberler geldiğini söyledi. Moumtzis, "Sivil halka yönelik işlenen bu müşterek suç kabul edilemez” dedi. Şam'da da muhaliflerin bombardımanında onlarca sivilin hayatını kaybettiği duyuruldu.

Birleşmiş Milletler çarpışmalar nedeniyle aylardır bölgeye yardım malzemesi ulaştıramıyor. 2011 yılından bu yana devam eden Suriye'deki savaşta yüz binlerce kişi öldü, milyonlarca Suriyeli de komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Reuters/AFP/MK/BÖ

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