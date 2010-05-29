BM devlerinden silahsızlanma sözü

T24-



BM'de 3 Mayıs'ta başlayan toplantıların son gününde, NPT'ye üye 189 ülke, Orta Doğu'nun da nükleer silahlardan arınması amacıyla bölgesel bir konferans düzenlenmesini içeren ve dünyada nükleer silahsızlanma yönünde adımlar atılmasını amaçlayan 28 sayfalık detaylı bir nihai belgeyi, BM Genel Kurul salonunda alkışlarla kabul etti.



DEVLERDEN SİLAHSIZLANMA SÖZÜ





Nihai belgeye göre BM Güvenlik Konseyi'nin nükleer silaha sahip 5 daimi üyesi (ABD, İngiltere, Fransa, Rusya, Çin) silahsızlanma çabalarını hızlandırma ve dünyada nükleer silahların önemini azaltmaya yönelik somut adımlar atma sözü verdi.





Kabul edilen nihai belge, 2012 yılında Orta Doğu'nun nükleer ve kitle imha silahlarından arındırılmasına yönelik bölgesel bir konferans düzenlenmesini öngörüyor.





Başarı olarak değerlendirilen NPT'yi gözden geçirme toplantısında, ilk kez NPT'nin 3 temel ayağı olan "nükleer silahların yayılmasının önlenmesi, silahsızlanma ve barışçıl nükleer enerji" alanlarında detaylı eylem planları öngörülüyor.





Nihai belgeye göre 189 ülke, belgenin uygulanmasıyla ilgili 2014 yılında bir ilerleme raporu yayınlayacaklar. 2015 yılında ise bir sonraki gözden geçirme toplantısı düzenlenecek.



ABD'NİN GÖRÜŞÜ





Nihai belgenin kabulünün ardından konuşan ABD Dışişleri Bakanlığının silah kontrolü ve uluslararası güvenlikten sorumlu üst düzey yetkilisi Ellen Tauscher, nihai belgenin ABD Başkanı Barack Obama'nın nükleer silahsızlanma konusundaki vizyonunu yansıtttığını söyledi.

Konuşmasında İran'ın nükleer programına işaret eden Amerikalı yetkili, "İran bu toplantılar sırasında uluslararası toplumun güvenini kazanma yönünde hiçbir şey yapmamamıştır" dedi.