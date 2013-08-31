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Dünya

BM denetçilerinin incelemesi tamam

Suriye’de kimyasal saldırı sonrasında Birleşmiş Milletler (BM) tarafından bölgeye gönderilen kimyasal silah denetçileri, çalışmalarını tamamladı

31 Ağustos 2013 11:37

Suriye'de kimyasal saldırı düzenlendiği iddiasıyla bölgede inceleme yapan Birleşmiş Milletler heyeti bu sabah ülkeden ayrıldı. İki hafta içinde hazırlanacak rapor, BM üyelerine sunulacak.

Başkent Şam'da kaldıkları otelden ayrılan heyetin, Lübnan'a geçtiği bildirildi.

BM kimyasal silah denetçilerinin raporunu hazırlamasının 2 haftayı bulacağı öğrenildi.

Heyetin topladığı bulgular, Avrupa'daki laboratuvarlarda incelenecek. Hazırlanacak rapor, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun tarafından üye ülkelere sunulacak.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, BM kimyasal silah denetçileri ile BM Silahsızlanma İşleri Yüksek Temsilcisi Angela Kane ile görüşecek.

Suriye'ye ABD öncülüğündeki uluslararası müdahale ihtimalinin artması üzerine Genel Sekreter Ban, Avusturya ziyaretini kısa keserek New York'a dönmüştü.

Ban, dün BM Genel Merkezi'nde BM Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri ABD, Rusya, Çin, Fransa ve İngiltere'nin temsilcileriyle görüşmüştü.

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