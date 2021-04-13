BM'den 'pandemi sırasında zenginleşenlere servet vergisi uygulanması' önerisi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres , hükümetlere yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sırasında zenginleşenlere 'dayanışma' ya da 'servet vergisi' uygulamasını teklif etti.

Guterres, BM Ekonomik ve Sosyal Konseyi Kalkınma Finansmanı Forumu'nda yaptığı konuşmada, geçen sene dünyanın en zenginlerinin servetinde 5 trilyon dolarlık artış olduğuna dikkati çekti.

Covid-19 aşısına eşit erişim olmamasının ve aşı stokunun küresel maliyetinin 9 trilyon doları geçtiğinin tahmin edildiğini söyleyen Guterres, salgınla mücadele ile küresel krizin önüne geçilmesi için birlik ve dayanışma vurgusu yaptı.

Guterres, hükümetlere pandemi sırasında zenginleşenlere "dayanışma" ya da "servet vergisi" uygulamasını gözden geçirme teklifinde bulundu.