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Dünya

BM'den koronavirüs açıklaması: Salgın yayılırsa milyonlarca kişi ölecek

19 Mart 2020 21:20

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınına ilişkin, "Virüsün özellikle dünyanın en savunmasız bölgelerinde orman yangını gibi yayılmasına izin verirsek milyonlarca insan ölecek" uyarısında bulundu.

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