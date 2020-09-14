BM'den 'Gazze'deki abluka acilen kaldırılsın' çağrısı

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'nin 45'inci oturumu, İsviçre'deki BM Cenevre Ofisi'nde başladı. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, İsrail'in 13 yılı aşkın süredir Filistin'in Gazze Şeridi bölgesine uyguladığı ablukayı bir an önce kaldırması gerektiğini söyledi.

Bachelet, 47 üyeli konseyin açılışında yaptığı konuşmada, ABD'deki ırkçı saldırılar, Pekin yönetiminin Hong Kong'a ve Uygur Türklerine yaptığı baskı, Myanmar'daki Arakan Müslümanlarına yapılan zulüm, Nikaragua ve Venezuela'daki insan hakları ihlallerine ilgili görüşlerini paylaşırken özellikle İsrail'in 13 yılı aşkın süredir Filistin'in Gazze Şeridi bölgesine uyguladığı ablukayı bir an önce kaldırması gerektiğini söyledi.

"İşgal altındaki Filistin topraklarında, özellikle de Gazze'de büyüyen trajedi endişe verici" diyen Bachelet, Hamas ile İsrail arasında Katar ara buluculuğu ile varılan ateşkes memnuniyet verici olsa da Gazze'deki 2 milyon insanın acilen uzun vadeli ve sürdürülebilir çözümlere ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Bachelet, İsrail'in 13 yıldır deniz ve kara yoluyla uyguladığı ablukanın, Gazze'nin başlıca ekonomik ve ticari faaliyetlerini tamamen durma noktasına getirdiğini ifade etti. Ablukanın doğrudan sonucu olarak, Gazze halkının yüzde 38'inden fazlasının yoksulluk içinde yaşadığını ve yüzde 50'sinin işsiz olduğunu aktardı.

"Uluslararası hukuka aykırı abluka başarısız oldu ve acilen kaldırılması gerekiyor"

Koronavirüs salgınının bölgede durumu daha da kötüleştirdiği uyarısında bulunan Bachelet, "Uluslararası hukuka aykırı abluka, İsrailliler ve Filistinliler için güvenlik veya barışı sağlamada kesin olarak başarısız oldu ve acilen kaldırılması gerekiyor" dedi.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, hava ve denizden abluka altında tutuyor.