BM'den Fransa'ya uyarı: Güvenlik yasa tasarısı Müslümanların fişlenmesine yol açabilir

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet, Fransa'daki güvenlik yasa tasarısının Afrika kökenliler ile diğer azınlıklar için olumsuz etkisinden ve Müslümanları "fişleme" olasılığından endişe duyduğunu belirtti.

Euronews'in aktardığına göre; Bachelet, BM Cenevre Ofisi'nde 2021'i değerlendiren bir basın toplantısı düzenledi. Fransa'da güvenlik güçlerinin görüntülerinin yayımlanmasını yasaklayan tartışmalı güvenlik yasa tasarısının 24. maddesi ve karşıt protestolara ilişkin bir soruyu cevaplayan Bachelet, şöyle konuştu:

"Yasanın 24. maddesinde ortaya konulan genel güvenlik yaklaşımı sorunlu görünüyordu. Özel güvenlik görevlilerine varıncaya kadar kolluk kuvvetlerinin yetkilerini genişletiyor ve yeni suçlar yaratıyor. Ayrıca, Afrika kökenliler ve etnik azınlıklar üzerindeki olumsuz etkileri hakkında endişe duyulmalıdır. Dolayısıyla, Müslümanların olası fişlenmesi konusunda da endişeliyiz."

Bachelet, Fransa'daki gösterilerde meydana gelen polis şiddetine ilişkin ise "Daha önce, haziran ve temmuz protestolarının dışında da endişelerimi dile getirdim. Yetkilileri, rapor edilen tüm insan hakları ihlallerine yönelik hızlı, kapsamlı, bağımsız, tarafsız ve şeffaf bir soruşturma başlatmaya teşvik ettim" hatırlatmasında bulundu.

Uzun zamandan bu yana, Fransa'da kolluk kuvvetleri içinde "ırkçılık ve ırkçı fişlemelere" yönelik endişeleri bulunduğunu vurgulayan Bachelet, bu duruma acilen müdahale edilmesi çağrısında bulundu.

Yasa tasarısına karşı protestolar başlamıştı

Tepki çeken yasa tasarısı, polis şiddeti, son aylarda yükselen terör korkusu ve Covid-19 salgını Fransa'da sokaklarda gerilimli günlerin başlamasına neden oldu.

"Özgürlük yürüyüşü" adı verilen protestolar, Fransa'da hükûmetin küresel güvenlik yasa tasarısı kapsamında polis ve jandarmaların fotoğraf ya da videolarını paylaşmayı yasaklayan 24. madde basın özgürlüğünün bir ihlâli olarak görülüyor.

Hükûmet maddede değişikliğe gideceğini söylese de Birleşmiş Milletler bütün yasa tasarısında sorunlar olduğunu söylüyor.