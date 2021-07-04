BM'den Etiyopya'nın Tigray bölgesi için açlık uyarısı

BM Güvenlik Konseyi, Etiyopya'nın Tigray bölgesinde vahim bir kıtlık yaşandığını, 400 bin'den fazla insanın açlıkla karşı karşıya olduğunu açıkladı.

Birleşmiş Milletler (BM) Etiyopya'nın kuzeyinde askeri çatışmaların pençesindeki Tigray bölgesinde 400 binden fazla insanın yıllardır görülen en vahim küresel kıtlık nedeniyle açlıkla karşı karşıya olduğunu, 1,8 milyon kişinin de açlığın eşiğinde olduğunu duyurdu.

BM Güvenlik Konseyi Tigray'daki durumu görüşmek için cuma günü bir araya geldi. Toplantıda konuşan BM İnsani Yardım Şefi Vekili Ramesh Rajasingham, "Tigray'daki durumun son birkaç haftada çarpıcı bir biçimde kötüleştiğine ve çatışmalardan dolayı gıda güvensizliğinde ve açlıkta endişe verici bir artış yaşandığına” dikkat çekti. Açlık eşiğini aşan insanların sayısının 350 binden 400 bine çıktığına, 1,8 milyon insanın ise bu eşiğe bir adım uzaklıkta olduğuna” işaret etti. "Pek çok insanın hayatı, bizim onlara gıda, ilaç ve diğer insani yardımları tedarik edebilmemize bağlı. Ve onlara hemen ulaşmalıyız. Gelecek hafta değil, hemen” ifadelerini kullandı.

Tarıma dayalı bir bölge olan ve yaklaşık 6 milyon insanın yaşadığı Tigray bölgesi halihazırda gıda güvenliği sorunuyla karşı karşıyayken, Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin ve bölge ülkelerinin diyalog çağrılarına karşın bölgedeki güçler silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

1,7 milyon insan evlerinden edildi

Bölgedeki çatışmalarda kaç sivil ya da askerin öldüğü bilinmiyor. BM Genel Sekreter Yardımcısı Rosemary DiCarlo, 1,7 milyon insanın evlerinden edildiğini, 60 binden fazla insanın komşu ülke Sudan'a kaçtığını belirtti. DiCarlo, Tigray'ın önceki bölgesel yönetim liderlerinin elektrik ve interneti bulunmayan, bölgenin başkenti Mekele'ye döndüğünü belirtti. "Temel altyapı imha edildi, bölgeye giren ya da bölgeden çıkan uçak da yok” ifadelerini kullandı.

DiCarlo, ayrıca bölgede daha fazla çatışma ve güvenlik konusunda durumun daha da kötüleşme riskinin endişe verici olduğunu ifade etti.

Etiopya hükümeti bu hafta insani nedenlerle tek taraflı ateşkes ilan ettiğini açıkladı. Ancak hükümet artan bir uluslararası baskıyla karşı karşıya.

Birleşmiş Milletler, ulaşması zor alanlara yardım göndermeyi planlıyor. Ancak Birlemiş Milletler Gıda Programı kapsamında, Mekelle'de 1 milyon insana 1 ay boyunca yetecek kadar tedarik bulunduğu belirtildi.

"Kıtlık sadece gıdayla bertaraf edilmez"

"5,2 milyon insanın gıda yardımına ihtiyacı var. Elimizdeki sağlık, su, temizlik ve gıda dışı yardımlar da tükenmek üzere. Kıtlık yalnızca gıdayla bertaraf edilmez” diyen BM İnsani Yardım Şefi Vekili Ramesh Rajasingham, Tigray'daki bütün güvenlik güçlerini insani yardım çalışanları ve tedarikleri için en hızlı ve etkili olan güvenli yollara erişim yaratmaya davet etti.

Rajasingham, Tekeze Nehri'nin köprüsünün tahribatının ana tedarik yollarını tıkadığını ve bölgeye gıda ve diğer hayat kurtarıcı yardımların iletilemediğini belirtti ve hükümeti kıtlığın daha da yaygınlaşmasının önüne geçmek için söz konusu köprüleri ivedilikle onarmaya davet etti.

"Tigray'da gördüğümüz bir koruma krizi” diyen Rajasingham, çatışmalar esnasında sivillerin öldürüldüğünü, ve bin 200'den fazla cinsiyete dayalı şiddetin kaydedildiğini ifade etti, bu olayların artacağı uyarısında bulundu.

BM Etiyopya Elçisi Taye Atske Selassie, bölgede diyalog çağrısı yaparken, işlenen suçların cezasız kalmaması gerektiğini belirtti. ABD'nin Etiyopya Büyükelçisi Linda Thomas-Greenfield, BM toplantısının, Tigray halkına ve çatışmanın taraflarına, BM'nin bölgede yaşananlardan ötürü endişeli olduğunu duyurmak ve yaşananların yakından izlendiğini göstermek için önemli olduğunu ifade etti. “Umuyorum ki, durum düzelmezse Güvenlik Konseyi daha başka adımlar atacaktır” dedi.

AP / AI, BÖ

© Deutsche Welle Türkçe