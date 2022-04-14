BM'den Britanya'ya uyarı: Ülkeye gelen Ukraynalı kadınların Britanyalı bekar erkeklerle eşleştirilmesinin önüne geçin

Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı, Rusya’nın başlattığı Ukrayna’dan kaçan mültecileri ağırlayan Britanya’ya, bekar İngiliz erkeklerin bekar Ukraynalı kadınlarla eşleştirilmesi, cinsel istismarın önüne geçilmesi uyarısında bulundu.

The Guardian’da yer alan habere göre, Britanyalıların Ukrayna’da savaştan kaçanlara evini açtığı programı bazı erkeklerin kadınlarla tanışmak için kullandığına ilişkin raporlar üzerine Birleşmiş Milletler Mülteci Ajansı bir uyarıda bulundu.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, programda bir düzenleme yapılarak raynalı kadınlar ve çocuklu kadınların uygun ailelerle eşleştirilmesi gerektiğini söyledi.

Var olan durumun Ukraynalı kadın ve çocukları istismar riski altına soktuğu belirtildi.