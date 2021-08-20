BM'den Afganistan'a komşu ülkelere çağrı: Tehlikedeki siviller için açık çıkış yolu yok, sınırlarınızı açın

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK), Afganistan'a komşu olan ülkelere "gelişen kriz ışığında" sınırlarını açma çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcülerinden Shabia Mantoo, BM Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, Ocak başından bugüne kadar Afganistan'da toplam 550 bin kişinin yerinden edildiğini, ülke içinde ise yerinden edilenlerin toplam sayısının 2,9 milyona ulaştığını söyledi. Mantoo, tüm bu rakamlara ilaveten dünya genelinde kayıtlı 2,6 milyon Afgan mültecinin olduğunu, bunların yüzde 90'ının İran ve Afganistan'da misafir edildiğini aktardı.

Mantoo, Afgan sığınmacıların ve kaydı bulunmayan mültecilerin sayısının ise bilinmediğine işaret etti.

Ülke genelinde sahadaki durumu "son derece değişken" olarak niteleyen Mantoo, "Pazar günü ülkenin Taliban tarafından ele geçirilmesinden bu yana yaygın çatışmalar azalmış olsa da gelişen durumun tam etkisi henüz net değil. Pek çok Afgan, geleceğin ne getireceği konusunda son derece endişeli." ifadesini kullandı.

Mantoo, Afganistan'daki insan hakları ihlallerinden endişe duyduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"BMMYK, kadınlar ve kızlar da dahil olmak üzere, bu değişen koşullarda sivillere yönelik insan hakları ihlalleri riskinden endişe duymaya devam ediyor. Bugün itibarıyla tehlikede olabileceklerin (ülkeden) açık bir çıkış yolu yok. BMMYK, Afganistan'a komşu ülkeleri Afganistan'da gelişen kriz ışığında sınırlarını açık tutmaya çağırıyor."

BMMYK, 16 Ağustos'ta da talepleri reddedilen sığınmacılar da dahil Afgan vatandaşlarının sınır dışı edilmesinin önüne geçmek için devletlere yönelik tavsiye niteliğinde bildiri yayımlamıştı.