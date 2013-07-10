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Dünya

BM 'darbe' demekten kaçınıyor

BM'den yapılan açıklamalarda, Mısır'da ordunun yönetime el koymasının doğru bulmadığı ifade edilmesine rağmen, yaşananların "darbe" olarak nitelendirilmesinden kaçınılıyor.

10 Temmuz 2013 12:45

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, ordunun yönetime el koymasının ardından yaptığı açıklamada, askerin devlet yönetimine karışmasına tepki göstermiş ve yönetimin bir an önce sivillere devredilmesini istemişti.

Halkın üzerine ateş açılmasını da kınayan ve bağımsız bir komisyon tarafından sorumluların tespit edilmesini istemesine rağmen Ban, ordunun yönetime el koymasını "darbe" olarak nitelemedi.

Ban'ın Sözcüsü Martin Nesirky, düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin bu konuya ilişkin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin, BM'nin, Mısır'daki gelişmeleri nitelemekte Afrika Birliği'nin gerisinde kaldığını belirterek, BM'nin Mısır'da yaşananları niçin darbe olarak nitelemediğini sorması üzerine Nesirky, "Bu konuda Genel Sekreter'in açıklamalarının gayet net olduğunu düşünüyorum. Kendisi askerin devlet işlerine müdahalesinin istenmeyen bir durum olduğunu belirtti ve yönetimin sivillere bırakılması gerektiğini söyledi. Bu açıklama bizim nerede durduğumuzu gösteriyor" dedi.

Gazetecinin, "Bu tanımla Genel Sekreter, ismini söylemeden darbeyi betimliyor, öyle değil mi" sorusuna da "Benim adıma yorum yapmayın" diye cevap verdi.

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