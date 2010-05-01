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Dünya

BM çocuklara dizüstü bilgisayar dağıttı

Birleşmiş Milletler Gazze'deki çocuklara 200 bin dizüstü bilgisayar dağıtıyor.

01 Mayıs 2010 03:00

T24- Her Çocuğa Bir Dizüstü (One Laptop Per Child) adlı proje kapsamında dağıtılan bilgisayarlar, gelişmekte olan ülkelerde çocukların eğitimine katkıda bulunmak için özel olarak tasarlandı.


Projenin yöneticileri, yoksul bölgelerde bilgisayarların çocukların eğitim standartlarının yükseltilmesinde önemli bir rol oynayabileceğini söylüyor.


Birleşmiş Milletler, son üç yıl içerisinde İsrail ve Mısır tarafından abluka altınad tutulan Gazze Şeridi'nde yaşam koşullarının giderek kötüleştiğine dikkat çekiyor.


Hamas örgütünün 2007'de Gazze Şeridi'nde kontrolü ele geçirmesinden sonra sıkılaştırılan abluka nedeniyle Gazze'ye gıda ve ilaç gibi insani malzeme dışında çok az şeyin giriş yapmasına izin veriliyor.


21'inci yüzyıl


Filistinli çocuklara okullarda dağıtılan XO dizüstü bilgisayarları dayanıklılığı ve tasarufflu enerji kullanımı ile dikkat çekiyor.


Kar amacı gütmeden çalışan bilgisayar projesinin başkanı Nicholas Negroponte, şiddet olayları nedeniyle çocukların eğitiminin yarıda kaldığı bölgelerde dizüstü bilgisayarların devreye girerek çocukların hayatlarına büyük bir katkı sağlayacağını belirtiyor.


Negroponte, ''XO bilgisayarları sayesinde çocuklar, okula gitmeleri mümkün olmasa dahi, 21'inci yüzyılın gerektirdiği bilgi ve becerileri elde etmeyi sürdürecek ve dünya ile kenetlenmiş halde olacak'' dedi.


Birleşmiş Milletler, beş ayrı ülkede sayıları 4 milyonu aşan Filistinli mültecilerin gıda, sağlık, konut ve eğitim ihtiyaçlarını karşılıyor.


Örgüt, Gazze'deki çocukların bilgisayarlarına ders kitaplarındaki bilginin ve yardımcı eğitim kılavuzlarının yükleneceğini açıkladı.  (BBC)



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