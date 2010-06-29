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Dünya

BM: Ciddi ilerleme umuyoruz

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile görüştü.

29 Haziran 2010 03:00

T24 - BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un, KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu'na, Kıbrıs'ta iki liderin gelecek aylarda müzakerelerde ciddi ilerlemeler sağlamalarını umduğunu söylediği bildirildi.

BM Sözcülüğünden Eroğlu-Ban görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, Eroğlu ile Kıbrıs sorununu ele almak üzere görüştüğü belirtildi. Ban'ın, Eroğlu'nu ''çözüm bulmak için şu anki fırsatı yakalaması yönünde cesaretlendirdiği'' kaydedildi.

Açıklamada, Genel Sekreter Ban'ın, adada iki liderin gelecek aylarda müzakerelerde ciddi ilerlemeler sağlamalarını umduğunu ve ilerleme için iki tarafın da taviz vermesi gerektiğini ifade ettiği bildirildi.

Görüşmede Eroğlu'nun da Kıbrıs'ta çözüm bulunması gerektiğine yönelik inancını ifade ettiği, 2010 yılının sonunda iyi niyet gösterildiği, karşılıklı siyasi irade ve uzlaşma gösterildiği takdirde çözüm olacağına inandığını Genel Sekreter Ban'a söylediği kaydedildi.


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