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Dünya

BM: Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 7. turu haziranda gerçekleşecek

BM Suriye Özel Temsilcisi de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 7. turunun haziran ayında yapılmasının planlandığını söyledi

23 Mayıs 2017 01:20

Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, BM Güvenlik Konseyi'ndeki Suriye konulu toplantıya video-konferans yoluyla katılarak, konsey üyelerine Cenevre'deki barış görüşmelerinin son turu hakkında bilgi verdi.

Suriye'de çatışmasızlık bölgeleri oluşturulmasına ilişkin anlaşmaya rağmen, Hama, Humus ve Şam'dan rejim güçleri ve silahlı muhalif gruplar arasında çatışma yaşandığı haberleri geldiğine dikkati çeken de Mistura, rejim güçlerinin Humus ve Süveyda'da IŞİD ile savaşan muhalif gruplara yönelik saldırılar düzenlediğini kaydetti.

 

Görüşmelerin 7. turu haziranda

 

Taraflar arasındaki "büyük görüş ayrılıklarının devam ettiğini ancak tüm tarafların görüşmelerin yeni turu için masaya dönmeye hazır olduğunu ifade eden de Mistura, Cenevre'deki Suriye görüşmelerinin 7. turunun haziran ayında yapılmasının planlandığını söyledi.

Son turda yeni bir anayasanın temelini atmak için uzmanlardan oluşan toplantı sürecininin de başlatıldığını belirten de Mistura, BM'nin yeni bir anayasa hazırlığı içinde olmadığını, Suriyelilerin kendi anayasasını yapmasına zemin hazırladığını ifade etti.

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