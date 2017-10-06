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Dünya
Deutsche Welle

BM: Çatışmalarda 8 bini aşkın çocuk öldü ya da yaralandı

Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl dünya genelinde yaşanan çatışmalarda 8 binin üzerinde çocuğun hayatını kaybettiğini ya da yaralandığını açıkladı.

06 Ekim 2017 13:04

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "Çocuklar ve Silahlı Çatışmalar" başlıklı yıllık raporunu açıkladı. Rapora göre geçen yılki silahlı çatışmalarda dünya genelinde 8 bini aşkın çocuk yaşamını yitirdi.

Raporda, yaşanan ölümlerin yüzde 40'nın gerçekleştiği Afganistan'da 3 bin 512 çocuğun hayatını kaybettiği ya da yaralandığı bildirildi. BM, bunun Afganistan'da ulaşılan en yüksek sayı olduğunu belirtti. Yemen'de bin 340 çocuğun öldüğünü ya da yaralandığını ifade eden BM, bu sayının Suriye'de bin 299 olduğunu duyurdu.

Raporda, yüzlerce çocuğun eline silah verilip savaştırıldığı, cinsel şiddete maruz kaldığı ya da okullara yapılan saldırılarda hedef alındığı belirtildi.

BM Genel Sekreteri Guterres; Eş Şebab, Boko Haram, IŞİD ve Taliban'ın çocuklara karşı yaptığı ihlallerin sayısının 6 bin 800'ü aştığını bildirdi.

Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, 8 binin üzerinde çocuğun hayatını kaybetmesi ya da yaralanmasının BM Genel Sekreteri tarafından "kabul edilemez" bulunduğunu belirtti. Guterres'in bu sayı karşısında "dehşete düştüğünü" sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan ilk kez girdi

Raporda Afganistan, Irak, Suriye, Yemen, Orta Afrika Cumhuriyeti, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Mali, Myanmar, Somali, Sudan ve Güney Sudan'daki ihlallere dikkar çekilirken; Husilere karşı Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon da ilk kez kara listeye dahil edildi.

BM Genel Sekreteri Guterres'in selefi Ban Ki-mun, Suudi hükümetinden gelen baskı üzerine geçen yılki listeden Suudi Arabistan'ı çıkarmıştı. İnsan Hakları İzleme Örgütü, Suudilerin öncülüğündeki koalisyonun Guterres tarafından listeye dahil edilmesini "doğru bir adım" olarak tanımladı.

dpa/AP,CÖ/HT

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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