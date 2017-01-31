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Deutsche Welle

BM çalışanları Trump'ın vize yasağından muaf

BM, Trump'ın nüfusunun çoğu Müslüman yedi ülkenin vatandaşlarının ülkeye girişini yasaklayan kararnamesinden kurum çalışanlarının muaf tutulacağını duyurdu

31 Ocak 2017 13:21

Genel merkezi ABD'nin New York kentinde bulunan Birleşmiş Milletler'den (BM) Donald Trump'ın kararnamesine ilişkin açıklama yapıldı. BM Sözcüsü Stephane Dujarric, ABD yönetiminden, kurumun kararnamede adı geçen yedi Müslüman ülkenin vatandaşı olan çalışanlarının seyahat yasağından muaf tutulacağı güvencesi aldıklarını açıkladı.

BM çalışanlarının uluslararası kurum çalışanlarına tahsis edilen G4 vizesi sahibi olduğu, G4 vizesinin kararnameden muaf tutulduğu bildirildi. Dujarric, BM çalışanlarının görevlerine devam edebilmek için ABD'ye gelebileceklerini söyledi.

Trump, cuma günü Irak, İran, Yemen, Libya, Somali ve Sudan vatandaşlarının 90 gün süreyle ülkeye girişinin engellenmesini düzenleyen bir kararname yayınlamıştı. Mültecilerin ülkeye girişi 120 gün süreyle askıya alınırken, Suriyeli mültecilerin ABD'ye girişi ise süresiz olarak durduruldu.

ABD'de binlerce kişi hafta sonu düzenlenen mitinglerle kararnameyi protesto etti. Öte yandan, ABD'de kararnameye itiraz başvuruları da hızla artıyor.

Pentagon'dan 'muaf tutulacaklar' listesi

Kararname ile ilgili bir açıklamada ABD Savunma Bakanlığı Pentagon tarafından yapıldı. Pentagon Sözcüsü Jeff Davis, ABD Ordusu için çalışan Iraklıların kararnameden muaf tutulabilmesi için girişimlerin sürdüğünü açıkladı. Bir liste üzerinde çalışıldığını ifade eden Davis, listede tercüman, şoför, danışman gibi görevlerde ABD Ordusu ile işbirliği yapan kişilerin olduğunu belirtti.

© Deutsche Welle Türkçe

Afp/dpa/DW, BÖ/GA

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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