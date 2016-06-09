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"BM çalışanları Kongolu mülteciyi dövdü" iddiası

Göçmen Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı, olayı yargıya taşıyacaklarını söyledi

09 Haziran 2016 12:08

Kongolu mültecinin, 10 güvenlik görevlisi tarafından darp edildiği öne sürüldü.

Habertürk'te yer alan habere göre; Birleşmiş Milletler’in Ankara’daki Türkiye temsilciliği, son günlerde ‘mültecilere dayak’ iddiasıyla çalkalanıyor. 3 yıl önce ailesiyle Konya’ya yerleşen Kongolu Guy Mamboungou, 2016’da kalp krizi geçirdi. Ardından da tedavilerini BM’nin Ankara’da anlaşmalı olduğu hastanelerde yaptırmak istedi. Başvurduğu hastanelerde derisinin rengi yüzünden ayrımcılığa maruz kaldığını ve tedavisinin yapılmadığını iddia eden Kongolu mülteci, yardım istemek için geçen perşembe oğlu Tonny Mocke ile birlikte Ankara’daki BM binasına gitti. Mülteci olduğunu ve derdini anlatmak için BM yetkilileriyle görüşmek istediğini söyleyen Mamboungou’ya, iddiaya göre kadın güvenlik görevlisi, Türkçe veya İngilizce bilip bilmediğini sordu.

"Yargıya taşıyacağız"

“Türkçe ve İngilizce’yi çok az biliyorum” yanıtı alan görevli, mülteciyi “Git Türkçe öğren gel” diyerek uzaklaştırmaya çalıştı. Mamboungou, ısrar edince 10 güvenlik görevlisi tarafından oğlunun gözleri önünde yumruk ve coplarla dövüldü.

Ertesi gün şikâyet için binaya tekrar gittiğini ve dilekçesini teslim ettiğini söyleyen Guy Mamboungou, dayak meselesini çözmekten sağlık problemleriyle ilgili konuları konuşma fırsatı bulamadığını ifade etti. Mamboungou, BM’nin anlaşmalı hastanelerinde sadece kendisine değil diğer siyahi mültecilere de kötü davranıldığını ve ırkçı tutumlar sergilendiğini iddia etti. Göçmen Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayşe Lerzan Caner, olayı yargıya taşıyacaklarını kaydetti.

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