BM, Çad'daki isyancıların saldırılarını kınadı

BM Güvenlik Konseyi, Çad'da hükümet güçleriyle savaşan silahlı örgütlerin ülkenin doğusunda düzenlediği saldırıyı kınadı.



Konseyden yapılan açıklamada, "Çad'ı güç kullanarak istikrarsızlaştırmaya yönelik girişimlerin kabul edilemez olduğu" kaydedildi.



Açıklamada, Çad'daki isyancıların dış destek aldığı kaygısı da dile getirildi.



Çad dün, ülkenin doğusunda güvenlik güçleriyle isyancı Direniş Güçleri Birliği militanları arasında iki gündür süren çatışmalarda 247 kişinin öldüğünü açıklamıştı.



Hükümet açıklamasında, çatışmalarda 225 isyancı ile 22 askerin öldüğü bildirilmişti.



Çad Sudan'ı, Darfur sınırı üzerinden isyancıları desteklemekle suçluyor. Hartum yönetimi ise bu suçlamaları reddediyor.



Sudan ile Çad, geçen hafta Katar'ın başkenti Doha'da karşılıklı ilişkilerin normalleştirilmesi için anlaşma imzalamıştı. Anlaşmadan iki gün sonra da Çad, Sudan'ı, topraklarına silahlı gruplar göndermekle suçlamıştı. Sudan ise bu suçlamayı reddetmiş ve anlaşmaya bağlı olduğunu açıklamıştı.



Çad'da isyancılar, üç yıldır Devlet Başkanı İdris Debi'yi devirmek için savaşıyor.

