BM: Burundi'de muhalifler güvenlik güçlerinin toplu tecavüzüne uğradı

Birleşmiş Milletler, Burundi'de bazı güvenlik güçlerinin muhalif olduklarından kuşkulanılanların evlerinde yaptıkları aramalarda kadınları erkeklerden ayırarak toplu halde tecavüz ettikleri yolunda kanıtlara sahip olduğunu bildirdi.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre BM, Burundi'de görev yapan güvenlik güçlerinin muhalif olduklarından kuşkulanılanların evlerinde yaptıkları aramalarda 13 kişiye cinsel şiddet uygulandığının tespit edildiğini açıkladı. Güvenlik güçlerinin ayrıca birçok genci kaçırdığı, işkence yaptığı ve öldürdüğü belirtildi.

Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza'nın üçüncü bir dönem için daha bu göreve aday olacağını açıklamasından bu yana Burundi'de şiddet olayları artış gösterdi. Mayıs ayındaki darbe girişiminden kurtulan Nkurunziza, Temmuz ayında yapılan tartışmalı seçimlerde üçüncü kez başkanlığı elde etti.

"Güvenlik güçleri intikam peşinde"

Birleşmiş Milletler'in insan hakları yetkililerinden Zeyd Ra'ad el Hüseyin'in yaptığı açıklamaya göre, sözü edilen şiddet olayları da Aralık ayında, isyancıların başkent Bujumbura'daki askeri kamplara düzenledikleri saldırıların hemen ardından gerçekleşti. Bu nedenle güvenlik güçlerinin intikam peşinde olduğu yorumu yapılıyor.

BM yetkilisi Hüseyin, krizin giderek etnik bir boyut kazanmaya başladığı uyarısında bulunarak, Bujumbura ve civarında 9 toplu mezar bulunduğu yolundaki haberlerin de soruşturulmasını istedi.

Bazı görgü tanıkları güvenlik güçlerinin Tutsi azınlığa mensup kişilere şiddet uyguladığını söylüyorlar. Burundi'nin 1962'de bağımsız olmasından bu yana Tutsilerle Hutular arasında gerginlik yaşanıyor.