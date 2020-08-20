BM: Bir hafta içinde Kuzey Afrika kıyılarında en az 55 göçmen hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler, Kuzey Afrika kıyılarında iki ayrı felakette toplam 55 kişinin bir hafta içinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nden (UNHCR), dün Libya açıklarında 80'den fazla kişiyi taşıyan bir göçmen teknesinin motoru patladığı için battığını duyurdu. Teknenin içinde 5'i çocuk olmaz üzere 45 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Aynı anda İspanya'da yetkililer, Moritanya'dan ayrılan ve içinde 40 kişiyi taşıyan bir teknenin kaybolma ihbarından sonra Kanarya Adaları yakınlarında 10 göçmenin cesedinin bulunduğunu açıkladı.

İki olay da UNHCR'nin verilerine göre bu yıl yolda hayatını kaybeden göçmen sayısını 302'ye çıkardı. Ancak bu kayıt dışı olaylar da göz önüne alındığında sayının çok daha fazla olduğu tahmin ediliyor.

İç savaşın sürdüğü Libya, Avrupa'ya ulaşmaya çalışan pek çok göçmen için temel yol olarak biliniyor. Libya'da şu anda 654 bin göçmen olduğu tahmin ediliyor. UNHCR, Libya'nın güvenli bir alternatif olmadığını belirterek ülkedeki göçmen ve sığınmacıların, insan hakları ihlalleri, çatışma riskiyle yaşamak zorunda kaldığını söyledi.