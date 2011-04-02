BM binasını basıp görevlilerin başını kestiler!

T24 - BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentindeki, BM’nin Afganistan’a Yardım Misyonu (UNAMA) ofisine saldırı olduğunu ve saldırıda BM personelinden ölenler olduğunu bildirdi. Ölen BM görevlilerinden ikisinin başlarının kesildiği belirtiliyor.



Hak yaptığı açıklamada, Mezar-ı Şerif’teki UNAMA ofisine saldırı olduğunu öğrendiklerini belirterek, UNAMA’nın başı ve BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un Afganistan Özel Temsilcisi Steffan Di Mistura’nın ne olduğunu yerinde görmek için şu an Mezar-ı Şerif’e gitmek üzere yolda olduğunu söyledi.



Mezar-ı Şerif kentinde, ABD’nin Florida eyaletinde 20 Martta Kur’an-ı Kerim’in bir kopyasının yakılmasını protesto edenlerin BM bürosuna yaptığı saldırıda 10 kişinin öldüğü bildirilmişti.





BM GENEL SEKRETERİ SALDIRIYI ŞİDDETLE KINADI



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Afganistan’ın Mezar-ı Şerif kentindeki, BM’nin Afganistan’a Yardım Misyonu (UNAMA) ofisine yapılan saldırıyı "şiddetle" kınadı.



BM Sözcülüğünden yapılan açıklamasında, Kenya’nın başkenti Nairobi’de bulunan Genel Sekreter, saldırıdan büyük üzüntü duyduğunu belirterek "bu korkunç ve korkak saldırının hiçbir mazereti olamayacağını ve saldırıyı şiddetle kınadığını" bildirdi, kurbanların ailelerine başsağlığı diledi.



BM Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak konuyla ilgili sorular üzerine saldırıda ciddi sayıda insanın öldüğünü, ancak halen net bilgilere ulaşamadıklarını, o yüzden saldırıda yaralananlar ve ölenler hakkında sayı vermek istemediklerini söyledi. Hak, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun’un Afganistan Özel Temsilcisi Staffan Di Mistura’nın Mezar-ı Şerif’e varınca kendilerine bilgi vereceğini kaydetti.



Hak, bir soru üzerine, BM binasını koruyan güvenlik görevlilerinin de ölenler arasında olduğunu düşündüklerini belirtti.



Bölgeden iki kişinin kafasının kesildiği yönünde haberler geldiğinin hatırlatılması üzerine, Hak şu an kesin bilgilere ulaşamadıklarını söylemekle yetindi.



Bölgeden gelen haberlerde Mezar-ı Şerif’te, ABD’nin Florida eyaletinde 20 Martta Kur’an-ı Kerim’in bir kopyasının yakılmasını protesto edenlerin BM bürosuna yaptığı saldırıda 7 yabancı BM çalışanı ile 4 Afgan göstericinin öldüğü bildirilmişti, ancak sayının yükselmesinden korkuluyor.







