-BM binasında şüpheli paketler BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 26.01.2012 - BM'nin New York'taki genel merkezinde içinde uyuşturucu bulunduğu belirtilen şüpheli iki paket bulundu. BM Sözcüsü Martin Nesirky, gazetecilerin konuyla ilgili soruları üzerine, BM binasında geçen hafta iki şüpheli posta paketinin BM güvenlik birimleri tarafından bulunduğunu teyit etti. Gazeteciler paketlerin içinde ''kokain'' bulunduğunun öğrenildiğini belirtirken Nesirky bu bilgiyi doğrulamadı. Daha sonra BM Sözcülüğünden verilen bilgiye göre, diplomatik ya da BM amblemi taşımayan ve üzerinde posta adresi bulunmayan şüpheli paketler BM güvenlik görevlileri tarafından bulununca hemen New York Emniyet Müdürlüğüne haber verildi. BM, konuyla ilgili soruşturmanın New York Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi tarafından yapıldığını duyurdu.