-BM BİNASI KUŞATMA ALTINDA KABİL (A.A) - 23.10.2010 - Afganistan'ın batısındaki Herat'ta BM binasına yönelik saldırıda, 2 intihar komandosu üzerlerindeki patlayıcıları ateşledi. Herat Emniyet Müdürü Muhammed Selim İhsas, 2 intihar komandosunun, diğer militanlar BM binasına girmeye çalışırken, üzerlerindeki patlayıcıları binanın dışında havaya uçurduklarını belirtti. İhsas, binanın içinde şu anda militanların olduğunu kaydetti. Saldırıda ölen ya da yaralanan olup olmadığı konusunda ise açıklama yapılmadı. Reuters muhabiri, kentte üç patlama sesinin duyulduğunu, Afgan askerleriyle polisin BM binasını kuşattığını bildirmiş, Kabil'deki BM Sözcüsü Dan McNorton da Herat'ta BM binasındaki durumdan haberleri olduğunu ve saldırının sürdüğünü kaydetmişti.