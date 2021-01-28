BM, batan tekneye yardım etmekte geciken İtalya'nın insan yaşamını koruma görevini yerine getirmediğine karar verdi

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, İtalya'nın 2013 yılında 200'den fazla insanın hayatını kaybettiği batan teknede kurtarma ekiplerini geciktirerek insan yaşamını koruma görevini yerine getirmekte başarısız olduğu sonucuna vardı.

The Guardian'da yer alan habere göre, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Komitesi, batan teknede yakınlarını kaybeden Suriyeli ve Filistinli ailelerin başvurusu üzerine, İtalya'nın 2013'teki olayda arka arkaya gelen yardım çağrılarını dikkate almadığını tespit etti.

Libya'dan yola çıkan teknede çoğu Suriyeli olmak üzere 400 kişi bulunuyordu. Başka bir tekneden ateş açılması üzerine batmaya başlayan tekneden birden fazla yardım çağrısı yapılmıştı.

Yapılan incelemeler, İtalya'nın yardım çağrılarını Malta Sahil Güvenliğe bildirdiği yardımın ancak çağrılardan beş saat sonra ulaştığını gösterdi.

Komite üyesi Helene Tigroudja, İtalya'nın hızla hareket etmesi bölgeye gemi ve sahil güvenlik teknesi göndermesi durumunda yardımın gemi batmadan iki saat önce ulaşabileceğini söyledi. Tigroudja, "Kaza Malta arama ve kurtarma alanı içinde uluslararası sularda oldu ancak konuma en yakın ülke İtalya'ydı" dedi. Komite, İtalya'nın uluslararası hukuk çerçevesinde denizde yardım çağrısı yapan herhangi birinin yaşamını koruma ve kurtarma çalışmalarına destek olma görevi olduğunu hatırlattı.

Komite, İtalya'dan bağımsız bir soruşturma yürütmesini ve sorumluları tespit etmesini istedi.