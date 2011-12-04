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Dünya

BM Barış Gücü'nün görevinin uzaması bekleniyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

04 Aralık 2011 11:49

-BM Barış Gücü'nün görevinin uzaması bekleniyor BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 04.12.2011 - BM Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün (UNFICYP) görev süresini 14 Aralık'ta alacağı kararla uzatması bekleniyor. Güvenlik Konseyi'nin Dönem Başkanı Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Vitali Çurkin tarafından verilen bilgiye göre Konsey, Genel Sekreter Ban Ki-mun'un yayımladığı son Kıbrıs raporundaki tavsiye üzerine, UNFICYP'nin görev süresinin 6 aylığına uzatacak bir karar tasarısını ele almak üzere 9 Aralık'ta danışma toplantısı yapacak. Toplantı basına kapalı olacak. Konsey'in, görev süresi 15 Aralık'ta dolacak UNFICYP'nin görev süresini 15 Haziran 2012'ye dek uzatacak yeni karar tasarısını ise 14 Aralık'ta oylayıp kabul etmesi bekleniyor. Konsey'de Kıbrıs konusundaki karar tasarıları metinlerini Kıbrıs konusunda öncü ülke olan İngiltere hazırlıyor.

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