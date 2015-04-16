BM Barış Gücü kampına saldırı: 3 ölü

Mali'de bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (MINUSMA) kampında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Aralarında askerlerinde bulunduğu 16 kişinin yaralandığı saldırıda, 3 sivil hayatını kaybetti.

İntihar eylemcisinin, Gao'nun kuzeyinde bulunan kampa patlayıcı yüklü bir arabayla girdiği açıklandı ancak yetkililer saldırganın arabada yalnız olup olmadığına dair bilgi vermedi.

MINUSMA Başkanı Mongi Hamdi, yaşadıkları karşısında dehşete düştüklerini ve saldırının korkakça ve haince gerçekleştirildiğini belirtti.