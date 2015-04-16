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Dünya

BM Barış Gücü kampına saldırı: 3 ölü

Patlayıcı yüklü bir araçla gerçekleştirilen intihar saldırısında 16 kişi de yaralandı

16 Nisan 2015 01:53

Mali'de bulunan Birleşmiş Milletler Barış Gücü (MINUSMA) kampında intihar saldırısı gerçekleştirildi. Aralarında askerlerinde bulunduğu 16 kişinin yaralandığı saldırıda, 3 sivil hayatını kaybetti.

İntihar eylemcisinin, Gao'nun kuzeyinde bulunan kampa patlayıcı yüklü bir arabayla girdiği açıklandı ancak yetkililer saldırganın arabada yalnız olup olmadığına dair bilgi vermedi.

MINUSMA Başkanı Mongi Hamdi, yaşadıkları karşısında dehşete düştüklerini ve saldırının korkakça ve haince gerçekleştirildiğini belirtti.

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