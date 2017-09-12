BM: Bangladeş’e sığınan Arakanlıların sayısı 370 bine ulaştı

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi Sözcüsü Leonard Doyle, BM Cenevre Ofisi’nde düzenlenen basın toplantısında, Bangladeş’e geçen Arakanlı sığınmacı sayısındaki hızlı artışa dikkat çekti. Doyle, “25 Ağustos’tan bu yana sınırı geçenlerin sayısı 370 bine ulaştı. Bu oldukça ani bir artış” dedi.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Çocuk Destek Birimi Direktörü Jean Lieby de toplantıya Bangladeş’ten telefonla bağlanarak, Bangladeş’e gelen Arakanlı sığınmacı akınının duracağına dair herhangi bir emare görmediğini vurguladı. Lieby, “Eşi benzeri görülmemiş bir sığınmacı akınıyla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

Lieby’nin verdiği rakamlara göre Bangladeş sınırı geçen mültecilerin yüzde 60’ını çocuklar oluşturuyor. Lieby, ayrıca, 20 bin Arakanlı çocuğun acil yardıma ihtiyacı olduğunu belirtiyor.