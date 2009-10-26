T24 LogoT24 Logo
Dünya

BM Bağdat'taki kanlı saldırıyı kınadı

26 Ekim 2009 12:08

BM Bağdat'taki kanlı saldırıyı kınadı



BM Güvenlik Konseyi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 147 kişinin öldüğü iki intihar saldırısını “şiddetle” kınadı.

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un saldırıları kınamasının hemen ardından Güvenlik Konseyi de bir basın açıklaması yaparak, saldırıları şiddetle kınadıklarını, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilediklerini ve Irak halkı ile hükümetinin yanında olduklarını belirtti.

Konsey, Bağdat'ta terör saldırılarını düzenleyenlerin yakalanıp adalete teslim edilmeleri gerektiğini belirtirken BM ülkelerinden de bu kapsamda Iraklı yetkililerle işbirliği yapmalarını istedi.

Terör saldırılarına karşı mücadele edilmesi gereği dile getirilen Konsey açıklamasında, “Hiçbir terör saldırısı halkı, hükümeti ve uluslararası toplum tarafından desteklenen Irak'ı barış, demokrasi ve yeniden yapılanma yolundan döndüremez” denildi.
 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

HDP'li Sur Belediyesi'ne kayyım atandı...

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Mustafa Varank'ın boyu yerli otomobilin ebatları konusunda tartışmaya sebep oldu:...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24