BM Bağdat'taki kanlı saldırıyı kınadı







BM Güvenlik Konseyi, Irak'ın başkenti Bağdat'ta 147 kişinin öldüğü iki intihar saldırısını “şiddetle” kınadı.



BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un saldırıları kınamasının hemen ardından Güvenlik Konseyi de bir basın açıklaması yaparak, saldırıları şiddetle kınadıklarını, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilediklerini ve Irak halkı ile hükümetinin yanında olduklarını belirtti.



Konsey, Bağdat'ta terör saldırılarını düzenleyenlerin yakalanıp adalete teslim edilmeleri gerektiğini belirtirken BM ülkelerinden de bu kapsamda Iraklı yetkililerle işbirliği yapmalarını istedi.



Terör saldırılarına karşı mücadele edilmesi gereği dile getirilen Konsey açıklamasında, “Hiçbir terör saldırısı halkı, hükümeti ve uluslararası toplum tarafından desteklenen Irak'ı barış, demokrasi ve yeniden yapılanma yolundan döndüremez” denildi.

