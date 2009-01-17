BM 'ateşkes' dedi, İsrail yine BM okulunu vurdu

* İnsanlar çatışmalar nedeniyle sığındıkları okuldan kaçarken yeni tank ateşi altında kaldılar. Görgü tanıkları, kaçış aşamasında açılan tank ateşinde de ölenler olduğunu öne sürdü



* İsrail'in 22 gündür saldırılarını sürdürdüğü kuşatma altındaki Gazze'de yaklaşık 45 bin kişinin BM okullarına sığındığı bildiriliyor.



* Gazze'de İsrail saldırılarının başladığı 27 Aralık'tan bu yana aralarında çok sayıda sivilin bulunduğu bin 150'den fazla Filistinli öldü, 5 bin 100'ü yaralandı. İsrail ise üç haftadır Gazze'den düzenlenen roket saldırılarında 13 İsraillinin öldüğünü söylüyor



BM Genel Kurulu, Gazze'deki krizi 2 gündür ele aldığı olağanüstü toplantısının sonunda bir karar alarak BM Güvenlik Konseyinin geçen hafta kabul ettiği 1860 sayılı kararın uygulanmasını talep etti. Ancak bunun ardından Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'in Gazze kentindeki bir BM okulu yakınına açtığı tank ateşinde, biri çocuk, biri kadın 2 kişi öldü.







BM patronu İsrail'de böyle poz verirse...



Dün İsrail’de bulunan BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun, daha önce vurulan BM binası için esmiş gürlemiş, sonra hiçbirşey olmamış gibi İsrail Cumhurbaşkanı Şimon Peres’le aynı masada şen pozlar vermişti. Dolayısıyla İsrail, Birleşmiş Milletler gibi dev bir kuruma bile rahat rahat meydan okuduğunu tekrar gösterdi.



BM Genel Kurulu, 142 oyla kabul edilen kararında, BM Güvenlik Konseyi’nin Gazze'de taraflara, "derhal ve kalıcı" ateşkes çağrısında bulunan ve İsrail birliklerinin tamamen Gazze'den çıkmalarını öngören 1860 sayılı kararına derhal uyulması çağrısında bulundu.



Bağlayıcı değil



192 üyeli Genel Kurulu'nun kararları, bağlayıcı nitelikten çok tavsiye niteliği taşıyor. Toplantı, Genel Kurul Başkanı Nikaragualı 75 yaşındaki rahip Miguel D'Escoto'nun başkanlığında, BM Genel Kurulunda temsil edilen Bağlantısızlar Hareketi ülkelerinin (118 ülke) 9 Ocakta yapılması öngörülen, ancak daha sonra ertelenen toplantının yeniden düzenlenmesini istemesi üzerine yapıldı.



Yine okul yine gözyaşı



Bu kararın hemen ardından, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdüren İsrail'in Gazze kentindeki bir BM okulu yakınına açtığı tank ateşinde, biri çocuk, biri kadın 2 kişi öldü. Filistinli bir sağlık yetkilisi, tank mermisinin BM okulu yakınına düşmesi sonucu 25 kişinin de yaralandığını bildirdi.



BM'nin Gazze'deki merkezi de perşembe günkü İsrail saldırılarının hedefi olmuştu. Gazze'deki saldırılarda bir başka BM okulunun hedef olması sonucu da 30 kişi ölmüştü.



İsrail, sığınak olduğunu biliyormuş



Bugünkü bombardımanı kınayan BM sözcüsü Chris Gunness, tank mermisinin atıldığı okulda İsrail'in Gazze Şeridi'ne üç haftadır süren saldırılarından kaçarak sığınan 1600 kişinin bulunduğunu açıkladı.



İsrail'in elinde okulun koordinatlarının bulunduğunu ve okulun sığınak olarak kullanıldığını bildiğini vurgulayan Gunness, savaş suçuna ilişkin bir soruşturma açılması gerektiğini söyledi. Gunness, "Kim suçluysa adalet önüne çıkarılmalı" dedi.



Benzer vakalarda Hamas militanlarını suçlayarak, militanların sivil alanlardan ateş açtığını savunan İsrail ordusu tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak BM yetkilileri, İsrail'in vurduğu sivil alanlarda militanlar olduğu iddialarını reddetmişti.







Yüzlerce ton yiyecek ve ilaç yok oldu



BM'nin Gazze'deki en üst düzey yetkilisi John Ging, iki gün önce İsrail birlikleri tarafından insani yardımın saklandığı BM merkez binasındaki deponun bombalanması yüzünden yüzlerce tonluk yiyecek ve ilacın yok olduğunu söyledi.



BM Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Kurumu'nun (UNRWA) Gazze başkanı Ging, video konferans aracılığıyla BM'de gazetecilere Gazze'deki durumla ilgili bilgi verdi.



Ging, BM'yi hedef alan saldırıda hiçbir BM personelinin ölmemesinden dolayı mutlu olduklarını belirtti. Gazze'deki saldırıların bir an önce sona ermesi gerektiğini, geçen her saat masum çocukların ve insanların öldüğünü anlatan Ging, Gazze'de 1 milyon insana ve kendi binalarına sığınan toplam 49 bin Filistinliye insani yardım sağladıklarını söyledi.



Ging bir soru üzerine özellikle çocukların büyük bir travma geçirdiklerini belirterek, en çok ölen ve sakat kalan çocukların kendisini üzdüğünü söyledi. Ging, "21 gündür gece gündüz devam eden bu saldırılar sona ermeli, bu insanların gidecek bir yerleri yok, Gazze'de hiçbir yer güvenli değil, insanlar korku ve dehşet içindeler" dedi.



Ging, zarar gören altyapının pahalı da olsa bir gün tamir edilebileceğini, ancak ölen insanların hiçbir zaman geri gelmeyeceğini belirtti.

