BM askerlerine 'taciz' cezası

Birleşmiş Milletler, son 3 yılda en az 50 mavi berelinin, BM barış gücü görevleri sırasında cinsel taciz suçu işlemekten cezalandırıldığını açıkladı. BM askerlerinin çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiaları uzun süredir gündemde...



BM, kendi ülkelerince bu kişilere askeri rütbe indiriminden 8 aya kadar hapis cezaları verildiğini belirtti.



Veriler, çatışma bölgelerinde tecavüz ve diğer taciz suçlarını işleyenlere hükümetlerin verdiği cezalarla ilgili medyanın bilgi istemesi üzerine açıklandı.



Ancak veriler, BM'nin suçluların cezalandırılması konusundaki isteğine hükümetlerin çoğu zaman kulak tıkadığını da gösteriyor.



'Askerler, koruması gereken çocukları taciz ediyor'



Geçen yıl bir rapor yayımlayan İngiliz yardım kuruluşu Save the Children, Fildişi Sahili, BM Barış Gücü askerleri ve yardım görevlilerinin küçük yaştaki çocuklara cinsel tacizde bulunduğunu bildirmişti.



Örgütün Sudan'ın güneyi ve Haiti'de yaptığı araştırma, çocukların, çatışmadan çıkan bölgelere onlara bakmak için giden kişilerin istismarına uğradığını ortaya koyarak, bu konuyu ele alacak uluslararası bir izleme örgütü kurulması gerektiğine dikkati çekiyordu.



BM raporu yakından inceleyeceğini bildirmişti



Olayın en ürkütücü yanının çocukların taciz vakalarını açıklamaktan çok, korku sebebiyle bunların gizli kalması ya da suçluların cezalandırılamaması olduğu belirtiliyordu.



Raporu değerlendiren BM sözcüsü Nick Birnback, 200 bin kişilik personelle hizmet eden bir örgütün bu konuda 'sıfır olay' hedefini garanti etmesinin imkansız olduğunu söylemişti.

