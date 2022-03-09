BM Araştırma Komisyonu: Suriye'ye yönelik yaptırımlar gözden geçirilmeli

BM Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu'nun raporunda Suriye yönetimine yönelik mevcut yaptırımların, ülkedeki insani durumu daha kötüye götürebileceği uyarısında bulunuldu.

Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Bağımsız Suriye Araştırma Komisyonu BM'nin Cenevre Ofisinde düzenlenen basın toplantısında, 2021'in ikinci yarısında Suriye'deki insani duruma dair Komisyonun raporu sunuldu.

Raporda, iç savaş öncesi ülkede yaşayan nüfusun yarısından fazlasının yerinden edildiği ve bu nüfusun yüzde 90'ının yoksulluk içinde olduğu kaydedildi.

An itibarıyla Suriye'de 12 milyon kişinin gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğu ve 14,6 milyon kişinin insani yardıma muhtaç bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Rusya-Ukrayna savaşı Suriye'deki yoksulluğu etkileyecek

Suriye'nin aynı zamanda son yılların en çetin kuraklığıyla karşı karşıya olduğuna işaret edilerek "Ülkede enflasyon bu yılın başından itibaren yüzde 140'a yaklaşmış olup temel ürünlerin fiyatları dahi hızlıca yükseldi" ifadesi kullanıldı.

Rusya ile Ukrayna arasında başlayan savaşın da Suriye'deki yoksulluğu derinden etkileyeceği uyarısında bulunuldu.

Raporda Komisyon, Suriye yönetimine yönelik mevcut yaptırımların, ülkedeki insani durumu daha kötüye götürebileceği ve Suriye'ye insani yardımları engelleyebileceği uyarısında bulunarak yaptırımların gözden geçirilmesi çağrısı yaptı.

Raporda ayrıca İdlib ve Halep'in kuzeybatısında Suriye yönetiminin sivil yerleşim bölgelerine saldırılarını artırdığına dikkati çekilerek "Siviller, Rusya'nın sabit kanatlı jetleri başta olmak üzere hassas güdümlü özel silahlar ve hava saldırılarıyla hedef alınmaktadır" ifadesine yer verildi.

Ülkede sivillere yönelik şiddet sürüyor

Raporda, Suriye halkının ekonomik sorunlar ve ülkede artan çatışmalar sonucu "yeni bir uçuruma sürüklendiği" uyarısı yapıldı.

Basın toplantısında konuşan Komisyon Başkanı Paulo Pinherio, ülkede bazı tarafların aktif çatışmaları bırakmasına rağmen Suriye'de sivillere yönelik şiddetin sürdüğünü vurguladı.

Pinherio, "Ülke nüfusu, özellikle yerinden edilen siviller, dehşet bir yoksulluğa katlanmaktadır. Savaşan grupların arasında kalan Suriye halkı, uçurumlara sürüklenmektedir" dedi.