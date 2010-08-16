BM arabulucu olsun, silahlar kampa bırakılsın

T24 - Kürt siyasetine ilişkin belirleyici kararların alındığı, BDP’nin üst kurulu olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi 21-22 Ağustos tarihleri arasında Diyarbakır’da toplanacak. Ahmet Türk, 'bu olağanüstü toplantıya, Türk aydınları da davet edeceğiz' dedi...





DTP’nin eski Genel Başkanı Ahmet Türk, PKK’nın eylemsizlik kararının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, BM arabulucu olabilir, silahlar kampa bırakılabilir. Bu şansı bir daha yakalayamayabiliriz” dedi. Türk, DTK’nın bu hafta yapılacak toplantısında ateşkesin kalıcı olmasının şartlarının değerlendirileceğini söyledi. Vatan gazetesinden hale Gönültaş'ın haberi.



DTP’nin eski Genel Başkanı, Demokratik Toplum Kongresi Eş Başkanı Ahmet Türk, Kürt sorununun çözümü için BM’nin “arabuluculuk rolü üstlenebileceğini” söyledi. VATAN’ın sorularını yanıtlayan Türk, PKK’nın eylemsizlik kararının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirterek,şöyle konuştu:



“Bu son sürecin iyi değerlerlendirilememesi durumunda belki bir daha bu şansı yakalayamabiliriz. Bu nedenle herkesin meseleyi ciddiyetle tartışması ve bu sorunun sona erdirilmesi konusunda herkesin elini taşın altına koyması gerekiyor. Biz elimizi taşın altına koymaya ve üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmeye hazırız. Dünyada hiçbir sorun tek taraflı iyi niyetle çözülmez. Karşılıklı olarak nelerin yapılabileceği konusunda değerlendirme yapmak gerekiyor. Gerçekten toplumun kavrayabileceği adımların atılması konusunda da ortak diyalogun başlaması gerekiyor. Bunları gerçekleştirebilirsek sorun çözülemeyecek sorun değil.”



“Kürt sorunu artık bir çözüm sürecine girdi” diyen Türk, uluslararası bir gücün “arabuluculuk rolu” üstlenmesinin de sorunun çözümünde önemli bir faktör olacağını ifade etti. Türk, “BM, Afganistan ve Irak’ta faaliyet gösteriyor. Her iki ülkede de iç çatışmalar nedeniyle BM devreye girdi. BM’nin 30 yıldır sürdürülen bu çatışmalı durumun sona erdirilmesi için rol alması tabii kii önemli” dedi. Türk, PKK’nın eylemsizlik kararının karşılık bulması durumunda BM’nin gözetiminde bir kamp oluşturularak, silahların teslim edilebileceğini söyledi.





Kartal: Sorunu çözelim



PKK üst düzey yöneticisi Remzi Kartal ise, PKK’nın ‘ateşkes’ değil, ‘eylemsizlik’ kararı açıkladığına dikkat çekti. Kartal, “PKK’nın eylemsizlik kararının karşılık bulması durumunda, vicdanları tatmin edecek bir ortam söz konusu olursa ve demoktatik talepler yerine getirilirse, örgütün silahları bırakması için BM devreye girebilir. Örgüt, silahları BM’nin göstereceği bir kampa teslim eder. Sorunun çözümü için diyalog şart. Hem Türk hem de Kürt analar ağlıyor. Bu sorunu çözelim” diye konuştu.





DTK, olağanüstü toplanıyor



Kürt siyasetine ilişkin belirleyici kararların alındığı, BDP’nin üst kurulu olarak kabul edilen Demokratik Toplum Kongresi (DTK), 21-22 Ağustos tarihleri arasında Diyarbakır’da olağanüstü toplanacak. Kurulun eş başkanlığına getirilen Ahmet Türk, DTK’nın yeniden yapılanma sürecinde olduğunu belirterek, bundan sonra kurulda ateşkesin kalıcı olmasının şartlarının aranacağını söyledi. Türk, DTK toplantılarına sorunun çözümüne katkı sunan tüm aydınların davet edileceğini de belirtti.



DTK’nın eş başkanlığına Diyarbakır’da 14-15 Ağustos’ta yapılan son toplantısında kapatılan DTP’nin eski genel başkanı Ahmet Türk ve yine kapatılan DTP’nin eski Diyarbakır milletvekili Aysel Tuğluk getirildi. Kürt sorunun çözümü için “Parlamentoyu” göstererek, siyasi geçmişlerinde ılımlı bir politika sürdüren Türk ve Tuğluk’un bu göreve getirilmeleri, Kürt sorununun çözümü için olumlu bir adım olarak yorumlanmıştı. Nitekim, Türk ve Tuğluk’un DTK’nın eş başkanlıklarına getirildikleri son DTK toplantısında çift taraflı ateşkes çağrısı yapıldı. DTK’nın çağrısı PKK’da karşılık buldu ve referandum tarihi de kapsayan eylemsizlik kararı açıklandı. DTK’nın çağrısı ve PKK’nın eylemsizlik açıklaması Türk siyasetinde de olumlu karşılık buldu.



DTK Eş Başkanı Ahmet Türk Kürt sorunun çözümü ve barış süreci konusunda yoğunlaşılacağını söyleyerek, “Bu süreçte bize düşen görevler, hükümete düşen görevler nelerdir bunları tartışacağız. Kürtlerin talepleri neler bunları tartışıp netleştireceğiz. Bu toplantılarda sadece Kürt aydınlar değil, sorunun çözümüne katkı sunan tüm Türk aydınları da davet edeceğiz” diye konuştu.













