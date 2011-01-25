-BM ARA BÖLGEDEKİ SON MAYINLARI İMHA EDİYOR LEFKOŞA (A.A) - 25.01.2011 - Lefkoşa'da duyulan patlama seslerinin, Birleşmiş Milletler'in (BM) ara bölgeden (Yeşil Hat) toplanan son mayınları Rum tarafında imha etmesinden kaynaklandığı açıklandı. Kıbrıs'ta ara bölgede devam eden mayın temizleme süreci, toplanan son mayınların dün başlayan ve bugün devam eden imha çalışmalarıyla sona yaklaştı. Mayın temizleme çalışmaları bazı idari işlerin tamamlanmasının ardından bir-iki hafta içerisinde sonlanacak. Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Sözcüsü Rolando Gomez'in verdiği bilgiye göre, ara bölgedeki mayın tarlalarından birkaç hafta önce çıkarılan son mayınların imha işlemine, Lefkoşa'nın 10 kilometre güney doğusunda bulunan imha alanlında dün başlandı. İmha işleminin bugün sona ermesi bekleniyor. Gomez, Türk Ajansı-Kıbrıs'a (TAK) yaptığı açıklamda, patlamaların çok güçlü ve bu nedenle de hissedilir derecede olduğunu belirterek, yine de bunun alışılagelmiş bir uygulama olduğunu ifade etti. Ara bölgede Maraş'ın güneyinde bulunan Türk Ordusuna ait bir mayın tarlası ve Akıncılar bölgesinde Rum Milli Muhafız Ordusu'na (RMMO) ait 3 mayın tarlası dışında, tüm mayın tarlaları temizlenmiş durumda. Gomez, BM Mayın Hareket Merkezi (UNMACC) gözetiminde mayın temizleme çalışmalarını sürdüren ekiplerin, idari işleri tamamladıktan sonra bir-iki hafta içerisinde adadan ayrılacağını söyledi. UNMACC gözetiminde mayın temizleme çalışmalarını yürüten "G4S Ordinans Management" ekipleri tarafından son altı yılda 27 bin mayın tespit edilip imha edildi. UNMACC 180 kilometre uzunluğundaki ara bölgede 1974'teki çatışmalar esnasında yerleştirilen mayınların temizlenmesi için çalışıyor. UNMACC 2004'te başlayan çalışmalarda ara bölgede ve civarında bulunan 74 mayın tarlasını temizleyerek 9,7 kilometre karelik bir alanı normal kullanıma açtı. İmha edilen mayınların 18 bininin anti-personel, 9 bininin ise anti-tank mayını olduğu belirtildi.