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Dünya
Deutsche Welle

BM ambargoların kaldırılmasını istedi

BM Genel Kurulu, 24'üncü kez Soğuk Savaş sonrasında Küba'ya karşı uygulanmaya başlanan ambargoların kaldırılmasını istedi.

28 Ekim 2015 13:51


BM Genel Kurulu'nda Küba'ya yönelik uluslararası ambargoların kaldırılmasını talep eden karar tasarısı büyük bir çoğunlukla kabul edildi. Karara 193 BM üyesinden 191'i kabul oyu verdi. Oylamada sadece ABD ve İsrail ret oyu kullandı.

BM Genel Kurulu'nda 1992 yılından beri Küba'ya yönelik ambargoların kaldırılması talep eden benzer oylamalar yapılıyor.

ABD ve Küba arasındaki yakınlaşma çabaları ve 1960 yılında uygulanmaya başlanan ticari kısıtlamaların gevşetilmesine rağmen tasarıya kabul oyu veremediklerini belirten ABD'li diplomat Ronald Godard, "Küba hükümetinin bu yıllık karar tasarısını hayata geçirememesi nedeniyle üzgünüz. Ancak kabul edilen metin, ABD Başkanı Barack Obama'nın harekete geçirdiği diyaloğun ruhunu ve atılan anlamlı adımları yansıtmıyor" diye konuştu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Genel KuruluSoğuk SavaşKübaGenel Kurulu KübaABDRonald GodardABD Başkanı Barack ObamaDeutsche Welle Türkçe dpa/HS/BÖ

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