BM: Akdeniz'de iki göçmen teknesi battı, yaklaşık 250 kişi kayıp

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) Akdenizde son günlerde yaşanan iki tekne kazası sebebiyle yaklaşık 250 göçmenin kayıp olduğunu duyurdu.

Associated Press'in (AP) haberine göre; tekne enkazlarından birinin Libya açıklarında bulunduğu ve 163 kişinin kaybolduğu veya öldüğü kaydedildi. Faciada 7 kişinin kurtarıldığı bildirildi.

132 kişiyi taşıyan bir plastik botun batması sonucu ise 82 kişinin kayıp olduğu, 50 kişinin kurtarıldığı ve Sicilya'ya götürüldüğü ifade edildi.

2017'nin başından beri Kuzey Afrika'dan İtalya'ya geçmeye çalışan bin 300'den fazla kişinin Akdenizde kaybolduğu açıklandı.

2016'da 5 bin kişi hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) tarafından yapılan açıklamada, 2016 yılında Akdeniz'i teknelerle geçmek isteyen 5 bin kişinin hayatını kaybettiği ifade edilmişti. Açıklamada, 2016 yılında her gün ortalama 14 göçmenin Akdeniz'de yaşamını yitirdiği kaydedilmişti.