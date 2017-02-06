BM: Afganistan'da sivil ölümleri rekor düzeye çıktı

Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl Afganistan'da çatışmalar sonucu ölen ve yaralanan sivillerin sayısının yüzde 3 artışla rekor düzeye çıktığını açıkladı. BM'ye göre ölenlerin üçte bire yakınını çocuklar oluşturuyor.

BM'nin Afganistan Yardım Misyonu UNAMA 2016'ya ilişkin raporunda, geçen yıl Afganistan'da 3 bin 498 sivilin öldüğünü, 7 bin 920 kişinin de yaralandığını açıkladı.

UNAMA, hayatını kaybedenlerin bine yakınının çocuklar olduğunu kaydetti.

Misyon, 2009 yılından bu yana Afganistan'daki çatışmalarda ölen sivillerin ve yaralıların kaydını tutuyor.

UNAMA verilerine göre, Afganistan'daki çatışmalarda ölen sivillerin sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 2, yaralı sayısı ise yüzde 6 arttı.

Misyonun raporundaki kaygı verici bir ayrıntı ise çocukların ölme ve yaralanma oranında görülen artışın bir yıl öncesine göre yüzde 24'e varmış olması.

Raporda çocukların yaralanma ve ölümündeki oransız artışın esasen sivil alanlarda kalan patlamamış cephaneden kaynaklandığı belirtiliyor.

BM, ölen ve yaralanan sivillerin yüzde 61'inin, hükümet karşıtı güçlerin (ağırlıkla Taliban), yüzde 24'ünün ise hükümet yanlısı güçlerin eylemleri sonucu olduğunu belirtiyor.

Hükümet yanlısı güçlerin yol açtığı bu yüzde 24'luk can kaybı ve yaralama vakasının yüzde 20'sinin Afgan Silahlı Kuvvetleri, yüzde 2'sinin hükümeti destekleyen silahlı gruplar ve yüzde 2'sinin de uluslararası askeri güçlerden kaynaklandığı tespit edilmiş.