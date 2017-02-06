T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

BM: Afganistan'da sivil ölümleri rekor düzeye çıktı

Birleşmiş Milletler, geçen yıl Afganistan'da çatışmalar sonucu ölen ve yaralanan sivillerin sayısının yüzde 3 artışla rekor düzeye çıktığını açıkladı

06 Şubat 2017 17:51

Birleşmiş Milletler (BM), geçen yıl Afganistan'da çatışmalar sonucu ölen ve yaralanan sivillerin sayısının yüzde 3 artışla rekor düzeye çıktığını açıkladı. BM'ye göre ölenlerin üçte bire yakınını çocuklar oluşturuyor.

BM'nin Afganistan Yardım Misyonu UNAMA 2016'ya ilişkin raporunda, geçen yıl Afganistan'da 3 bin 498 sivilin öldüğünü, 7 bin 920 kişinin de yaralandığını açıkladı.

UNAMA, hayatını kaybedenlerin bine yakınının çocuklar olduğunu kaydetti.

Misyon, 2009 yılından bu yana Afganistan'daki çatışmalarda ölen sivillerin ve yaralıların kaydını tutuyor.

UNAMA verilerine göre, Afganistan'daki çatışmalarda ölen sivillerin sayısı bir yıl öncesine göre yüzde 2, yaralı sayısı ise yüzde 6 arttı.

Misyonun raporundaki kaygı verici bir ayrıntı ise çocukların ölme ve yaralanma oranında görülen artışın bir yıl öncesine göre yüzde 24'e varmış olması.

Raporda çocukların yaralanma ve ölümündeki oransız artışın esasen sivil alanlarda kalan patlamamış cephaneden kaynaklandığı belirtiliyor.

BM, ölen ve yaralanan sivillerin yüzde 61'inin, hükümet karşıtı güçlerin (ağırlıkla Taliban), yüzde 24'ünün ise hükümet yanlısı güçlerin eylemleri sonucu olduğunu belirtiyor.

Hükümet yanlısı güçlerin yol açtığı bu yüzde 24'luk can kaybı ve yaralama vakasının yüzde 20'sinin Afgan Silahlı Kuvvetleri, yüzde 2'sinin hükümeti destekleyen silahlı gruplar ve yüzde 2'sinin de uluslararası askeri güçlerden kaynaklandığı tespit edilmiş.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Birleşmiş MilletlerAfganistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24