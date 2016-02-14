BM: Afganistan′da sivil kayıplar arttı



Birleşmiş Millletler tarafından hazırlanan ve çatışma bölgelerinde yaşayan sivillerin durumunun değerlendirildiği rapora göre Afganistan’da 2015 yılında 3 bin 545 sivil yaşamını yitirdiği, 7 bin 457 sivil ise yaralandı.

Buna göre sivil kayıplarda geçen yıla oranla yüzde dörtlük bir artış kaydedildi. Söz konusu artışa kentlerde yaşanan çatışmaların yol açtığı belirtiliyor.

Geçen yıl Afganistan'da avukat, savcı ve adli kurumlara yönelik 188 saldırı düzenlendi. Bu saldırılarda 46 kişi yaşamını yitirdi.

Sivil kayıpların büyük çoğunluğunu erkekler oluştursa da kadın ve çocuk kurbanların oranı da bir önceki yıla göre yüzde 14'ten yüzde 37'ye yükseldi. Raporda 2015'te her dört kurbandan birinin çocuk ve her 10 kurbandan birinin ise kadın olduğuna dikkat çekiliyor.

BM Afganistan özel temsilcisi Nicholas Haysom "Sivillerin ızdırabı tarif edilebilir gibi değil" şeklinde konuştu. Haysom raporun yaşanan korkunç durumu tam olarak yansıtmakta yetersiz kaldığına işaret etti.

Rapora göre sivil kurbanların yüzde 62'sinin sorumlusu Taliban ve diğer gruplar, yüzde 17'sininki ise hükümet güçleri ve yabancı birlikler.