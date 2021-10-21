BM, Afganistan'a ekonomik yardım için güven fonu oluşturdu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP), Afganistan'da artan yoksulluk ile gıda yetersizliğinin önüne geçmek ve ülke ekonomisini istikrara kavuşturmak için özel güven fonu kurdu.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (BMKP) Başkanı Achim Steiner, BM'nin Cenevre Ofisi'nde düzenlenen basın toplantısında Afganistan'daki son durumu değerlendirdi. Dünyanın Afganistan'da sadece siyasi bir gerginliğe değil aynı zamanda ekonomik çöküşe şahitlik ettiğini belirten Steiner, "Halk ekonomisinin içinde bulunduğu durum daha acıklı olup halkın geçim kaynağı ve ailelerini geçindirmek için ihtiyaç duyduğu günlük kazancı giderek yok olmaktadır. Ülke çapında geniş ve giderek büyüyen bir ekonomik krize şahitlik ediyoruz." dedi.

Steiner, 2022'nin başına kadar Afgan halkının yüzde 97'sinin yoksulluk sınırının altında kalabileceği uyarısında bulundu ve "38 milyon kişi sadece dışarıdan yardımlarla ayakta kalamaz. Bir an önce devreye girip ülke ekonomisini istikrarlı hale getirmeliyiz, yoksa bu kış boyunca milyonlarca Afgan'ın hayatta kalmakta zorlandığı bir senaryo ile karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

BMKP'nin Asya-Pasifik Direktörü Kanni Wignaraja da Afganistan'daki mevcut durumun, halkın kendi vatanlarında hayatını sürdürmesine mani olduğunu kaydederek, "Bu ekonomik kriz, ailelerini geçindirmek zorunda olan korumasız durumdaki dinamik genç nüfusun kapasitesini aşmıştır." dedi.

Wignaraja, güven fonu kapsamındaki nakit yardımların ülkedeki engelli ve yardıma muhtaç kişileri önceleyeceğini ve uzun planda Afgan ekonomisini istikrara kavuşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Uluslararası Para Fonu'ndan (IMF) 19 Ekim'de yapılan açıklamada, Afganistan ekonomisinin bu yıl sonuna kadar yüzde 30 daralabileceği ve ülkedeki ekonomik krizin Türkiye ile Avrupa'ya göç dalgasını tetikleyeceği uyarısı yapılmıştı.