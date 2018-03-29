BM açıkladı; Suriye'deki iç savaşın süresi İkinci Dünya Savaşı'nı geçti!

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye’deki ateşkes kararının uygulanmasıyla ilgili sonuç ve gelişmeleri değerlendirmek için toplandı. Toplantıda yapılan değerlendirmede, Suriye’nin süre açısında İkinci Dünya Savaşı’nı dahi geride bırakan bir savaş olarak tarihe adını yazdırdığı yorumu yapıldı.

Toplantıda Yetkililer Konseyi'nin bir ay süreyle insani ateşkes ilan edilmesiyle ilgili 2401 sayılı kararının uygulanamadığını da açıkladı.

"Ateşkese uyan yok"

Birleşmiş Milletler İnsani Yardımdan Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, telekonferans aracılığıyla Suriye’deki insani yardım ve insani ateşkes uygulamalarıyla ilgili Güvenlik Konseyi’ne bilgi verdi. “Silahlar konuşunca bunun bedelini insanlar ödüyor” diyen Lowcock, “Suriye’deki tüm güçlüklere rağmen, BM ve ortakları Suriye halkı için çabalarını sürdürmeye devam edecek” diye konuştu.

7 yılda 511 bin kişi öldü

Suriye’de iç savaş 15 Mart 2011’de kitlesel protesto gösterileriyle başladı. Gösteriler çok geçmeden çatışmaya dönüştü. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi’ne göre 7 yılda 511 bin insan öldü. İç savaşı yakından izleyen kuruluş, ölenlerden 350 binden fazlasının kimliğini belirledi. Gözlemevi 511 bin kişinin yüzde 85’inin Esad rejimi ve müttefikleri tarafından öldürülen siviller olduğunu duyurdu. Yedi yılda 6,1 milyon kişi ülke içinde yaşadıkları yerlerinden göç etmek zorunda kaldı, bunları 5,5 milyondan fazlası başka ülkelere kaçtı.

‘Utanç günü...’

MARK Lowcock, Doğu Guta’daki son durumla ilgili Güvenlik Konseyi’ne bilgi verdi. Suriye’de son aylarda en kötü insani krizin yaşandığını belirten yetkili, “Doğu Guta’da sadece ateşkes sırasında bile 1700’den fazla kişinin yaşamını yitirdiğini, binlercesinin de yaralandığını kaydetti. Bölgeden göçün devam ettiğini kaydeden Lowcock, yaklaşık 80 bin kişinin başkent Şam’ın kırsal bölgelerine göç ettiğini açıkladı.

Nur, barışı hiç göremedi

BM Güvenlik Konseyi’nde, Ürdün’deki bir mülteci kampında fotoğrafı çekilen Suriyeli Nur isimli kızı gösteren Hollanda Dışişleri Bakanı Stef Blok, “Nur savaşın başladığı gün doğdu. Hayatının hiçbir anında ülkesini barış içinde göremedi” dedi.