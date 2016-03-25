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Dünya

BM: AB-Türkiye anlaşması hukuka aykırı; sığınmacılar keyfi olarak alıkonabilir

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri: Anlaşmanın hedefi bireysel değerlendirmelere dair verilen güvencelerle tezat içinde

25 Mart 2016 13:23

Türkiye'nin Avrupa Birliği ile imzaladığı mültecilere ilişkin anlaşmaya Birleşmiş Milletler'den (BM) itiraz geldi. BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin, AB ile Türkiye arasında imzalanan sığınmacı anlaşmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin Avrupa Birliği ile Türkiye arasında imzalanan anlaşmanın temelinde bir çelişkinin bulunduğunu söyledi. Hüseyin “Tüm göçmen ve mültecileri geri döndürmek olarak ilan edilen hedef, bireysel değerlendirmelere dair verilen güvencelerle tezat içinde” diye konuştu.

 

"AB-Türkiye anlaşması onaylandı"

 

Uluslararası hukuka göre her bir kişinin iltica başvurusunun bireysel olarak değerlendirilmesi gerekiyor.

Zeyd Raad el Hüseyin “Eğer teminatlar gerçek olarak düşünülecek olursa, bireysel değerlendirmelerin soruşturulan kişilerin geri gönderilmesine imkan tanımaması gerekir. Aksi halde bu kolektif bir ihraç niteliği taşır.”

Hüseyin “mültecilerin ve sığınmacıların keyfi olarak alıkonabilecek olmasından” dolayı derin endişe duyduğunu ifade etti.

 

"Güvenli ülke" eleştirisi

 

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiseri Zeyd Raad el Hüseyin anlaşmada Türkiye'nin “güvenli üçüncü ülke” ilan edilmesini de sorguladığını vurguladı. Anlaşmaya göre sığınmacılar Yunanistan'da iltica başvurusu yapmalarına izin verilmeksizin Türkiye'ye gönderilebilecek.

Yunanistan'daki sığınmacı kamplarına da değinen Hüseyin, “Çocuklar ve diğer zayıf insanlar da dahil olmak üzere, Yunan adalarına yeni gelenlerin hepsinin alıkonması, gözaltına alınması bir dizi uluslararası hukuk ve Avrupa Birliği hukuku yasası maddelerine ve standartlarına aykırı” diye konuştu.

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