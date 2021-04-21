BM, AB, Afrika Birliği ve Arap Ligi'nden ortak çağrı: Yabancı savaşçıları Libya'dan çekin

Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB), Afrika Birliği ve Arap Ligi'nin katılımıyla sanal olarak düzenlenen Libya toplantısının ardından ortak bir bildiri yayımlandı.

Libya'daki krize kapsayıcı ve kapsamlı bir çözüm bulunması yolunda kaydedilen önemli aşamadan memnuniyet duyulan bildiride, Libya Başkanlık Konseyi, Ulusal Birlik Hükümeti ve diğer kurumlara tam destek verildiği belirtildi.

Libya'da 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimlerin ortak bir yasal çerçeveye dayalı düzenlenmesi gerektiğine dikkat çekilen bildiride seçimlerin ''kapsayıcı, şeffaf ve güvenilir'' bir ortamda yapılması gerektiği vurgulandı.

Bildiride, BM'nin Libya'ya yönelik silah ambargosu ihlalleri kınanarak, dış askeri müdahalenin kabul edilemez olduğu ve yabancı güçlerle, paralı savaşçıların Libya'dan çekilmesi gerektiği vurgulandı.