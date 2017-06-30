BM: 500 bine yakın Suriyeli evine döndü

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) cuma günü yaptığı açıklamada yarım milyona yakın yerinden edilmiş Suriyelinin hem yurt dışından hem de yurt içinden kendi evlerine döndüğünü açıkladı.

UNHCR sözcüsü Andrej Mahecic tarafından yapılan açıklamada, "2017'de Suriye’ye ve Suriye içinde gönüllü olarak yapılan geri dönüşlerde kayda değer bir artış oldu” denildi.

Ocak ayından itibaren Suriye içerisinde yerlerinden edilmiş 440 bin kişinin özellikle Halep, Hama, Humus ve Şam'daki evlerine döndüğünü belirten UNHCR sözcüsü Andrej Mahecic, buna ek olarak aynı süre içerisinde 31 bin civarında mültecinin de komşu ülkelerden Suriye'deki evlerine döndüğünü aktardı.

Bu rakamla birlikte 2015 yılından bu yana Suriye'ye geri dönen mülteci sayısı 260 bin oldu.

Mahecic evlerine dönen kişilerin, komşu ülkelere göç etmiş toplam beş milyon Suriyeli ile kıyaslandığında çok küçük bir rakam olduğunu da sözlerine ekledi.

Mahecic, Suriyelilerin evlerine geri dönme nedenlerinin "aile bireylerini arama ve mülklerini kontrol etme” olduğunu söyledi.

Güvenli geri dönüş için koşullar henüz hazır değil

Ancak Mahecic geri dönüşlerin Suriye'deki koşulların iyileştiğine dair bir gösterge olmadığına da dikkat çekti.

Sözcü, "Her ne kadar Astana ve Cenevre barış görüşmeleriyle genel olarak artan bir umut olsa da, UNHCR, mültecilerin Suriye'ye güvenli ve itibarlı bir şekilde dönmeleri için koşulların henüz yerinde olmadığına inanıyor” dedi.

Geri dönülen yerlerdeki güvenlik durumunun ne kadar sürdürülebilir olduğunun henüz belirsiz olduğunu belirten Mahecic, gönüllü ve güvenli geri dönüşlerin olması için ülkede hâlihazırda çok büyük riskler olduğunu belirtti.

©Deutsche Welle Türkçe

AFP/DÇ/GA