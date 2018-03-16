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BM: 48 bin kişi Afrin'den ayrıldı

Birleşmiş Milletler, Afrin'den 48 bin kişinin ayrıldığını duyurdu

16 Mart 2018 23:06

Birleşmiş Milletler, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özgür Suriye Ordusu'nun Zeytin Dalı Harekâtı'nı yürüttüğü Afrin'den 48 bin kişinin ayrıldığını duyurdu.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Ravina Şamdasani, TSK’nin Zeytin Dalı Harekatı nedeniyle Afrin'deki sivillerin durumundan endişe duyduklarını açıkladı.

BM İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi sözcüsü Linda Tom, Afrin'den kuzeydeki çatışmalar nedeniyle son birkaç günde yaklaşık 48 bin kişinin ayrıldığını söyledi. Tom, ayrıca Şam'ın kırsalındaki Doğu Guta'dan da son birkaç günde 12-16 bin kişinin tahliye edilebildiğini belirtti.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Şamdasani de bugünkü basın toplantısında ''Afrin’den, hava ve karadan saldırılar sonucu sivillerin öldüğü ve yaralandığı ve YPG’nin sivillerin şehirden uzaklaşmasına izin vermediği yönünde çok rahatsız edici bilgiler alıyoruz'' dedi.

"Sadece PYD veya YPG yönetiminde bağlantılara sahip vatandaşların Afrin merkezden çıkmasına izin verildiğini" dile getiren BM yetkilisi, Suriye hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgeye ulaşanların da para karşılığında hareket etmesine izin verildiğini söyledi.

"Yerleşimlere roket sistemi kuruluyor"

Şamdasani, “Yerel sakinlerden aldığımız bilgiye göre, çatışan taraflar füzelerini meskun mahallelere kuruyor” dedi.

Bölgedeki insani durumun giderek kötüleştiğini dile getiren sözcü, çatışmalar sırasında sivilleri korumanın önemine vurgu yaptı. Çatışma yaşanan yerleri terk etmelerine izin verilmesi gerektiğini belirtti.

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