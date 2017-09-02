BM: 40 bine yakın Arakanlı Müslüman Bangladeş'e kaçtı

Birleşmiş Milletler, geçen hafta içinde 40 bine yakın kişinin yaşanan şiddetten kurtulmak için Bangladeş'e kaçtığını açıkladı.

Arakanlı Müslümanlar'ın Arakan'daki militanlar ve Myanmar güvenlik güçleri arasında yaşanan çatışmalardan kaçtığı aktarılıyor.

Birleşmiş Milletler'in mülteci biriminden BBC'ye konuşan bir yetkili Bangladeş'in güneydoğusunun en büyük insan akınını gördüğünü, en ufak bir yol kenarının bile insanlarla dolu olduğunu söyledi.

Myanmar ordusu ise son zamanlarda görülen çatışmalarda 400 kişinin öldüğünü ifade ediyor.

Sınırı botla geçmeye çalışanlar olduğu gibi en az 49 kişi ise sınırdaki nehri geçmeye çalışırken boğuldu.

Myanmar'daki çatışmalardan kaçarak Bangladeş'e geçmeye çalışan Arakanlı Müslümanları taşıyan bir tekne bugün sabah saatlerinde Naf Nehri'nde alabora olması sonucu 16 kişi yaşamını yitirdi.

Anadolu Ajansı’nın Bengaldeş basınına dayanarak verdiği habere göre çatışmaların yoğunlaştığı son bir haftada Naf Nehri'nde teknelerinin alabora olması sonucu yaşamını yitiren Arakanlı Müslümanların sayısı 39'a ulaştı.

"Tek ulus, tek dil, tek din" söylemiyle başladı

Çoğunlukla Budistlerin yaşadığı Myanmar'da yaklaşık 1 milyon Müslüman azınlık bulunuyor.

Arakanlı isyancıların geçen Cuma 30 polis karakoluna saldırmasıyla olaylar yeniden başladı.

Myanmar’da Arakan Müslümanlarına yönelik saldırgan yaklaşım 2 Mart 1962 yılında General Ne Win’in yönetime el koymasının ardından başlattığı “Tek ulus, tek dil, tek din” söylemiyle ulus devlet inşa etme politikasını devreye sokması sonrası başlamıştı.

BM Genel Sekreteri'nden Arakan açıklaması

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Myanmar güvenlik güçlerinin uyguladığı "aşırılıktan" derin endişe duyduğunu belirterek, itidal çağrısında bulundu.

BM Genel Sekreter Sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre Antonio Guterres, Arakan'da "insani felaketin" önlenmesi için "güvenlik operasyonlarını" sürdüren Myanmar güçlerine, sükunet ve itidal çağrısı yaptı.

Myanmar hükümetinin ihtiyaç duyanlara güvenlik ve BM ile diğer kuruluşların sunduğu yardımlara erişim imkanı sağlama sorumluluğu olduğunun altını çizen Guterres, "Şu andaki durum, bu şiddetin temellerinde yatan nedenlere bütüncül bir şekilde yaklaşmanın aciliyetini vurguluyor. Myanmar hükümetine, Arakan Danışma Komisyonunun önerilerini hayata geçirme çağrısı yapıyorum" ifadelerini kullandı.

Bangladeş'in Arakanlı sığınmacılara verdiği desteğe de teşekkür eden Guterres, sığınmacıların BM ve ortağı yardım kuruluşlarının desteğine ulaşmalarının temin edilmesini istedi.