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Dünya

BM: "TÜRKİYE ÇABUK VE CÖMERT DAVRANDI" BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A)

14 Haziran 2011 01:04

-BM: "TÜRKİYE ÇABUK VE CÖMERT DAVRANDI" BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (A.A) - 13.06.2011 - BM Sözcüsü Martin Nesirky, Türk yetkililerin, Suriye'deki olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyelilere yardım etmede son derece çabuk ve cömert davrandıklarını söyledi. Nesirky, Suriye'deki olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyelilerle ilgili olarak BM'nin Türk yetkililerle işbirliği yapıp yapmadığının sorulması üzerine, BM'nin Türk yetkililerle temasta olduğunu ancak detaylı olarak bu konuda şu an bilgi veremeyeceğini belirtti. Nesirky, ''Türk yetkilileri bu konuda kesinlikle çok çabuk ve çok cömert davrandı. Suriye'den sınıra gelenler çok korkmuştu ve güven içinde olmak için Türkiye'ye geçtiler. Türk Kızılayı ve Türk hükümeti son derece hızlı ve kararlı davrandı'' dedi. Sözcü, Suriye'de devam eden şiddet olaylarıyla ilgili soru üzerine ise Genel Sekreter Ban Ki-mun'un bu durumdan derin endişe duyduğunu, Suriyeli yetkililerin kendi halkını koruma ve haklarına saygı gösterme zorunluluğu bulunduğunu, sivillere karşı askeri güç kullanmanın kabul edilemez olduğunu söyledi.

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